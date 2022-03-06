غادرت البلاد فرق من مختلف وحدات الجيش استعدادا للمشاركة في النسخة 15 من تمرين (حسم العقبان 2022) الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأميركية، وبقيادة وتنفيذ الجيش بالتعاون مع الحرس الوطني وبمشاركة عدد من قوات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مؤسسات مدنية وأمنية من الدول الصديقة، والذي من المقرر انطلاقه مطلع الاسبوع المقبل وتستمر فعالياته لمدة اسبوعين.

ويعتبر تمرين حسم العقبان من أكبر التمارين العسكرية على المستوى الاقليمي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الشقيقة والصديقة.