وجه النائب مهند الساير سؤالا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ إحصائية تفصيلية موضحا بها عدد السادة المستشارين الوافدين العاملين في مرفق القضاء (المحاكم والنيابة العامة وإدارات التنفيذ) وفقا لجنسياتهم ودرجاتهم المالية والمسميات الوظيفية.



2 ـ سلم الرواتب للسادة المستشارين الوافدين وفق جهات عملهم في مرفق القضاء والبدلات الممنوحة لهم وقيمة كل بدل على حدة.



3 ـ هل تتحمل وزارة العدل تكلفة أي بدلات إضافية أو مصروفات أخرى أو توفير سكن أو وسائل نقل أو غيرها من المزايا الممنوحة للسادة المستشارين الوافدين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنوعها وقيمتها وعدد المستفيدين منه.



4 ـ التكلفة الإجمالية للمستشار الوافد لمدة سنة متضمنا راتبه والبدلات والمصروفات الإضافية والسكن وغيرها التي تتحملها الوزارة.