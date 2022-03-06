يعقوب العوضي



يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية مع الأهلي البحريني في السابعة مساء اليوم على صالة عيسى بن راشد في افتتاح البطولة الخليجية للأندية بنسختها الـ 38 المقامة في البحرين. وسيواجه الأصفر في مشواره في الدور التمهيدي كلا من الشرطة القطري والكامل الوافي العماني. وقد استعد القادسية للبطولة عبر مباريات ودية محلية قبل سفره إلى البحرين في معسكر تدريبي خاض خلاله أيضا عدة مباريات. ويسعى القادسية الى المنافسة على اللقب بقيادة المدرب البحريني علي رضا الذي نجح مع الفريق في تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي والمنافسة على البطولات المحلية في الموسم الحالي.



من جانب آخر، يشارك أمين سر اتحاد الكرة لطائرة عبدالله الغرير في البطولة من خلال عضويته في اللجنة الفنية والتي ستعقد اجتماعها اليوم في الحادية عشرة صباحا.