مريم بندق



ثمّنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الخطة الجديدة المتعلقة بإعطاء ميزانية الرواتب والتعيينات الجديدة أولوية لإنجازها بداية أبريل المقبل وعدم تأخرها حتى يونيو. وكشفت عن أن هذه الخطوة ستوفر فرص التوظيف مبكرا لمنتظري التوظيف، إضافة إلى تمكين ديوان الخدمة المدنية من تنفيذ خطته المتمثلة في إيجاد فرص ترشيح لأصحاب التخصصات التي لا توجد احتياجات لها من الوزارات. من الأهمية ذكر ان «الأنباء» نشرت في 17 يناير الماضي أن من التخصصات المنتظر توفير فرص ترشيح لها خريجي الهندسة الكيميائية، حيث خاطب ديوان الخدمة المدنية بعض الوزارات مثل «الأشغال» و«الصحة» تمهيدا لتلقي احتياجات رسمية منها لتعيين أصحاب هذه التخصصات. هذا، ونفت المصادر وجود توظيف حكومي بتدخل بشري، لافتة إلى أنه لا توظيف بالباراشوت، ومشددة على أن التسجيل إلكتروني حسب الشروط المعتمدة من مجلس الوزراء، مشيرة إلى وجود جهات لا تتبع الديوان تملك صلاحيات التوظيف.