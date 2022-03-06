لن يبث مالكو حقوق الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الصين مباريات هذا الأسبوع، مع إظهار تضامنها مع أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي.



والتزمت بكين الحذر الديبلوماسي مع اندلاع الأزمة، رافضة إدانة أعمال موسكو المقربة منها. ولاحظ بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي غياب المباريات عن الجداول، فعبروا عن مزيج من خيبة الأمل والارتباك.



وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أنهت عقدا مربحا مع خدمة النقل المباشر الصينية «بي بي تي في» عام 2002، بعد تقارير عن فشلها في تسديد دفعة بقيمة 160 مليون جنيه استرليني (212 مليون دولار) بسبب انتشار جائحة كورونا.