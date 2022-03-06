عادل الشنان



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق لها بشأن مشروع شرق صباح الأحمد السكنية الخاص بالمشمولين بالقانون رقم 2/2015 (من باع بيته) فقد انتهت الفترة التحضيرية لمشروعين، الأول هو انشاء وإنجاز وصيانة (587) بيتا والمباني العامة وأعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية ومواقف السيارات للجزء الثاني بقيمة 68 مليون 373 الف و535 دينار.

وقد بلغت نسبة انجاز الاعمال الفعلية 1.58‎%‎، والثاني انشاء وإنجاز وصيانة (597) بيت والمباني العامة وأعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية ومواقف السيارات للجزء الاول بقيمة 63 مليون و979 الف و762 دينار، وقد بلغت نسبة الانجاز الفعلي لأعمال المشروع 1.15‎%‎، علما بأن كلا المشروعين من المتوقع تعاقديا ان يتم تسليم الأعمال ابتدائيا بتاريخ 24 ابريل 2024، وطبقا للجدول الزمني المرصود لأعمال المشروعين يعتبران متقدمين.



يذكر أن مساحة الوحدة السكنية الواحدة ستكون 300 م2، وستكون جميع الوحدات السكنية بنموذج واحد للبناء، وسيكون نمط البناء مختلفا عن مشروع شرق تيماء المخصص لذات الفئة.