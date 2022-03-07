اختتم أمس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون سباقات الدواثلون للأطفال (جري ودراجات هوائية)، بعدما أقام النسخة الثانية من السباق بمشاركة أكثر من 210 متسابقين، في ساحة مشرف حيث تم توزيع المشاركين إلى 4 فئات عمرية بحسب مراحلهم السنية، وشهد السباق عددا من مسؤولي الاتحاد، وأولياء أمور المشاركين.



وبهذه المناسبة، أشادت مديرة العلاقات العامة في الاتحاد الكويتي للترايثلون فاطمة خريبط بالإقبال الكبير من الأولاد والبنات على المشاركة في السباق المتنوع، وقالت: «سعدنا بهذه المشاركة التي تظهر جليا مدى الاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة في المجتمع، وخاصة سباقات الدواثلون، التي تجمع الجري والدراجات الهوائية، وقد جاء السباق ناجحا بفضل تعاون الجميع، وتنافسيا بدرجة كبيرة من قبل الأطفال المشاركين بمختلف فئاتهم العمرية».



وذكرت خريبط أن النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون نظم أكثر من 20 سباقا خلال الموسم الحالي، في جميع المراحل السنية، مضيفة يسعى مجلس الإدارة لنشر اللعبة بين البراعم والناشئة في مختلف المناطق، لتكوين قاعدة عريضة من المتسابقين، تمهيدا لضم المتميزين منهم ليكونوا القاعدة الأساس لمنتخب الكويت للترايثلون.