أعلنت شركة أرزان، أنها قدمت استشارة للاستحواذ على مجمعات حديثة بمواصفات عالية الجودة لسكن ورعاية المسنين في مناطق مميزة ضمن مقاطعة خليج سان فرانسيسكو وسان مارين في كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأميركية.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن المحفظة تتألف من عقارين وتضم 160 وحدة سكنية من الفئة (أ) بإجمالي مساحة مؤجرة 137.859 قدما مربعة، وتتم إدارتها من قبل شركة مختصة وخبيرة تدير ما يقارب 40 مجمعا سكنيا لإدارة رعاية المسنين ضمن الولايات المتحدة الأميركية بإجمالي 3900 وحدة سكنية مؤجرة و500 وحدة قيد التطوير.



ويوفر العقاران من الدرجة الأولى وسائل راحة لا مثيل لها وضيافة فندقية على نمط ومستوى المنتجعات السياحية الراقية، ورعاية صحية من قبل خبراء، والعديد من برامج الصحة والرفاهية الشاملة للمقيمين ليعيشوا حياة آمنة ومتصلة بالمجتمع.



ويمثل الاستحواذ على هذه المحفظة الحجر الأساسي لاستراتيجية أرزان ثروات الجديدة التي تستهدف القطاع السكني لكبار السن بالولايات المتحدة، وذلك استجابة للتغييرات الديناميكية لقطاع العقار في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعد أسعار الأصول وعوامل العرض والطلب، وقدرة التدفقات النقدية على مجاراة ارتفاع التضخم، من العناصر الأساسية لبناء هذه الاستراتيجية الجديدة.



قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وستستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار والتي من المتوقع أن تحقق متوسط دخل شهري للعملاء بنسبة 8.30.% سنويا.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات مهند أبوالحسن: «يسعدنا جدا إطلاق دخولنا الاستراتيجي إلى سوق الإسكان لرعاية المسنين في الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على هذه المحفظة في منطقة سان فرانسيسكو الجذابة».



وأضاف: «نعتقد أن سوق الإسكان للمسنين يوفر لنا حاليا أسعارا جذابة مقارنة بالقطاعات الأخرى، ويوفر لعملائنا طريقة فعالة للحصول على التدفقات النقدية المتزايدة خلال الفترة الحالية والمستقبلية التي تتسم بمعدلات تضخم عالية».



واختتم أبوالحسن تصريحه، بالقول: «نتطلع إلى إيجاد المزيد من هذه الصفقات لعملائنا في قطاع المجمعات السكنية للمسنين، حيث إننا نركز على تواجدنا في هذا القطاع الواعد، ومع استمرارنا في التركيز على حماية والحفاظ على ثروات وإرث عملائنا، مع تقديم تدفقات نقدية آمنة وثابتة».