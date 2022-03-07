المرزوق: الإصداران يعززان مكانة «بيتك كابيتال» عالمياً ضمن أوائل مصدري الصكوك



قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالعزيز ناصر المرزوق إن الشركة نجحت في ترتيب إصداري صكوك لصالح بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار والحكومة التركية بقيمة 3 مليارات دولار، بما يؤكد مركز «بيتك كابيتال» المهم ضمن الجهات المنظمة الرئيسية العالمية لإصدارات الصكوك، ويعزز كذلك من دور الصكوك كأداة تمويل للشركات والبنوك والحكومات.



وأوضح المرزوق في تصريح صحافي أن «بيتك كابيتال» قامت بدور المنظم الرئيسي لإصدار صكوك سيادية لصالح الحكومة التركية هي الأكبر من حيث الحجم بقيمة 3 مليارات دولار، وقد شهدت طلبا كبيرا من مستثمرين إقليميين ودوليين تجاوز عددهم 200 مستثمر.



وقال إن التغطية على مبلغ الإصدار بلغت ما يزيد على 3 أضعاف المبلغ المطلوب أي نحو 10.75 مليارات دولار، كان العائد الاسترشادي المبدئي بين 7.5 و7.625% سنويا حيث ساهم الطلب الكبير على الإصدار على تسعير الصكوك بعائد نهائي بلغ 7.25% سنويا، والصكوك المصنفة ائتمانيا B+ من وكالة فيتش وB2 من وكالة موديز، وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق دبلن للأوراق المالية.



واشار إلى أن هيكلة الصكوك المستخدمة هي الإجارة، وسيتم استحقاقها بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وبالنسبة للحكومة التركية فإن إصدار هذه الصكوك تعتبر خطوة في جهودها لتوفير تمويل مناسب من مصادر متعددة لمشاريعها وخططها للتنمية الاقتصادية، وقد لقي الإصدار تغطية كبيرة في وقت قياسي مستقطبا مستثمرين من المنطقة والعالم، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للحكومات والشركات والمشاريـــع التنموية الكبرى.



وأشار إلى أن «بيتك كابيتال» تعتز بالمشاركة في هذا الإصدار المتميز من الصكوك في بداية عام جديد ما يعد استمرارا لنجاحات الشركة وسلسلة الإصدارات الناجحة التي تقودها، سواء من حيث الحجم أو النوعية، ما يرسخ مكانتها بين منظمي الصكوك الاوائل على مستوى العالم.



وحول اصدار صكوك بنك دبي الإسلامي، قال المرزوق إنها تأتي ضمن علاقات مستمرة ومتواصلة بين الجانبين أسفرت عن العديد من الإصدارات خلال السنوات الماضية، موضحا أن قيمة الإصدار بلغت 750 مليون دولار بعائد 2.74% ومدته 5 سنوات، وبلغ حجم الطلب على الاكتتاب في الإصدار نحو 3 أضعاف المبلغ المطلوب، وقامت «بيتك كابيتال» بدور المنظم الرئيسي للصفقة، وهي صكوك وكالة مصنفة A3 من وكالة موديز وA من فيتش، وسيتم إدراجها في سوقي دبلن وناسداك دبي.



وأكد المرزوق دور الريادة لمجموعة «بيتك» ضمن قائمة أفضل المنظمين لإصدارات الصكوك خلال 2021، حيث إن هذين الإصدارين يؤكدان الدور البارز لـ «بيتك كابيتال» في أسواق رأس المال والصكوك، والثقة التي يوليها المصدرون للشركة بالإضافة إلى الخبرات والكفاءات والإمكانات لديها، التي تسهم في تحقيق النتائج الإيجابية لعملائها من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، كما تعبر عن ريادة مجموعة «بيتك» ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك.