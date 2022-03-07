نفذت قوات سوريا الديموقراطية «قسد» حملة من المداهمات الأمنية في منطقة الشعيطات شرقي محافظة دير الزور، بالتزامن مع قطع خدمة الإنترنت عن أبراج البث عن المنطقة. وقالت شبكة «الشعيطات» المحلية، إن المداهمة استهدفت مطلوبين لـ «قسد» في البلدة، إذ أغلقت قواتها مداخل ومخارج بلدة أبوحمام، لمنع المستهدفين من الخروج من البلدة تمهيدا لتنفيذ لمداهمة منازل في المنطقة.



من جانبها، نشرت شبكة «ملتقى شباب أبوحمام»، عبر «فيسبوك»، أسماء أشخاص قالت إن «قسد» اعتقلتهم خلال المداهمات، وبلغ عدد المعتقلين 9 بحسب الشبكة. العملية بدأت بمحاصرة منطقة الشعيطات، والتي تضم مجموعة من القرى يقطنها أبناء عشيرة الشعيطات شرقي دير الزور، ونشر قوات في مداخلها ومخارجها لمنع الدخول والخروج منها. وخلال عمليات المداهمة، أشعل مقاتلو «قسد» النيران في المنازل التي داهموها، بحسب تسجيل مصور نشرته شبكة «الشعيطات».