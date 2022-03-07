طارق عرابي



كشف نائب الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة ريم العقارية خالد الصغير عن تحقيق طفرة في الدخل التشغيلي للشركة خلال النصف الأخير من العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لشركة ريم العقارية خلال النصف الأخير من 2021 (الفترة من يوليو حتى ديسمبر) من 9.4% في يوليو إلى 281.7% بنهاية ديسمبر.



وفي الوقت نفسه، أكد الصغير في تصريح خاص لـ «الأنباء» نجاح الشركة في استقطاب 3 محافظ عقارية جديدة خلال الأشهر الستة الأخيرة، وهي محافظ ضخمة، مشيرا إلى أن هدف الشركة هو مضاعفة محافظها العقارية وزيادتها حسب الخطط والاستراتيجيات المقترحة من قبل مجلس الادارة خلال السنة الحالية 2022 معتمدة في ذلك على الخدمات الالكترونية والتكنولوجية الحديثة.



ولفت إلى أن «ريم» تقف على أرض صلبة خاصة أن لديها خبرة طويلة وأصولا راسخة تمتد لأكثر من 25 سنة، فضلا عن امتلاكها خبرات متراكمة وتنظيما إداريا وماليا لجميع المحافظ، حيث أدارت أكثر من 100 محفظة على مدى 25 عاما مضت، كما أن لديها خبرات موظفين قادرة على تغطية أكبر المحافظ العقارية.



وتابع الصغير يقول: «أضافت الشركة إلى كل هذه الخبرات الانظمة الإلكترونية والرقمية الحديثة، وقريبا ستقوم الشركة بطرح خدمة «الكشك الالكتروني» لدفع الايجارات، وهذه الخدمة ستتوافر في المجمعات والمراكز التجارية التي تديرها الشركة، بحيث يستطيع المستأجر دفع الايجار من خلال هذا الكشك بشكل مباشر».



وفي الوقت نفسه تعمل الشركة حاليا على منصتها الخاصة التي ستمكن المالك من الدخول إليها للحصول على تقرير مفصل عن محفظته، وعن كافة تفاصيل عقاراته من تأجير وصيانة وأعداد الوحدات الشاغرة والمستأجرة، وغيرها من الخدمات الالكترونية الحديثة.