أعلنت شركة القرين لتجارة السيارات الوكيل الحصري لعلامة شانجان التجارية في الكويت، عن حصولها على جائزتين في التميز، هما جائزة التميز في العلامة التجارية لعام 2021 وجائزة التميز في الخدمة لعام 2021، وذلك خلال الحفل السنوي الذي تنظمه شركة شانجان أوتوموبيل العالمية لوكلائها حول العالم، والذي أقيم هذا العام افتراضيا نظرا لظروف جائحة كورونا.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنه خلال الحفل قدمت الشركة الأم الشكر لشانجان المطوع على جهودها في ترسيخ العلامة التجارية الصينية في السوق المحلي، وأطرت بشكل خاص على معرض شانجان المطوع الجديد، والذي يعتبر أكبر معرض للعلامة التجارية في الشرق الأوسط.



كما اشادت بالنتائج المتصاعدة التي تحققها شانجان المطوع في السوق الكويتي إن كان على مستوى المبيعات أو على مستوى بناء صورة العلامة التجارية وربطها بقيم إيجابية من خلال خدمة عملاء متميزة وإدارة تتميز بالخبرة والحكمة.



وتعد الجائزتان من أرفع الجوائز التي تمنحها الشركة الأم لوكلاء علامة شانجان، وتعكس هذه الجوائز درجة عالية من التقدير والعرفان، كما تظهر التزام «شانجان أوتوموبيل» بأعلى مستويات الجودة بجوانب تلعب دورا أساسيا في النجاح مثل تقديم طرازات العلامة التجارية ومستوى التفاعل بينها وبين العملاء، إلى جانب نوعية الخدمة ومدى تمحورها حول ضمان رضا العملاء.



وفي تعليق له على هذا الحدث، قال المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة شركات عبدالعزيز العلي المطوع أحمد عبدالعزيز المطوع: «إن حصول شانجان المطوع على جائزتين مميزتين خلال عام تميز بالصعوبة والتحديات الكبيرة هو إنجاز نفخر به كثيرا وهو إضافة مهمة لنا وحافز كبير يدفعنا للعمل بجهد أكبر للبناء على هذا التميز والارتقاء لمستويات أعلى، ونحن نتقدم بالشكر لشركة شانجان أوتوموبيل العالمية على هذه الثقة التي نعتز بها».



وأضاف: «تتركز الرؤية المستقبلية واستراتيجية مجموعة شركاتنا على رضـــا العمــلاء بشكل حصري، لهذا قمنا ببناء أكبر معرض في الشرق الأوسط لعلامة شانجان يتميز بأعلى مستويات الأناقة والراحة، إلى جانب فريق خدمة عملاء كبير عالي المهنية والاحتراف، ومركز خدمة مجهز بأحدث المعدات والكفاءات يقدم خدمات متكاملة لنمنح عملاءنا الكرام ما يستحقونه من راحة البال.

إننا ملتزمون بالعمل بشكل دؤوب على إجراء التحسينات اللازمة في كل نقطة تماس مع العملاء لضمان تجربة اقتناء لا تضاهى».