لا سياسة لتحفيز استعمال النقل الجماعي وجعله أولوية وهذا يقلل كفاءته وجاذبيته بسبب الازدحام في الشوارع تتم إضافة 45 دقيقة على مشوار يستغرق 20 فقط ليس لدينا جهاز مركزي يراقب ويضبط النقل العام بعكس كل الدول المتقدمة



آلاء خليفة



«الباص وينه في المدينة؟» شعار أطلق على معرض فني فوتوغرافي عمل مشترك بين مبادرة كويت ـ كوميوت وستوديو خيميائي، احدى الفعاليات التي يقودها شاب كويتي بتعاون مع هدى العبدالمغني صاحبة ستوديو خيميائي لتشجيع وتثقيف المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل العام تخفيفا لحدة الازدحام المروري الذي تشهده شوارع الكويت ولكنه في الوقت ذاته يدعو لتطوير منظومة وسائل النقل العام لتحفز الناس على استخدامها.



جاسم العوضي الذي التقته «الأنباء» في حوار خاص أوضح لنا انه نظم معرضا في منطقة المباركية بالتعاون مع ستديو خيميائي وذلك في كافيه good cup، حيث شمل المعرض ورشة تصوير الفيلم الفوتوغرافي في مدينة الكويت لمجموعة من المشاركين من هواة التصوير حيث حمل كل مشارك كاميرا فيلم



Point-and-shoot واستقل الحافلة، لافتا الى ان دور ستديو خيميائي في المعرض كان في تنظيم الشكل وترتيب الصور الفوتوغرافية والرسومات البيانية لافتا الى ان هدف المعرض هو ابراز وسرد واقع النقل العام بطريقة فنية.



وبدأ العوضي حديثه لـ«الأنباء» قائلا: ماذا لو كان التنقل في المدينة عبر وسائل النقل العام ممكنا بصورة منظمة وفعالة بشكل أسهل وأيسر؟ موضحا انه لا توجد سياسة لتحفيز وتشجيع استعمال النقل الجماعي او لإعطائه الأولوية وهذا ما يقلل من كفاءته وجاذبيته وبالتالي استخدامه.



وذكر العوضي ان الهدف من المعرض هو التشجيع على استخدام وسائل النقل العام، لافتا الى أنهم قاموا بتنظيم رحلة لركوب الباص في الكويت بمشاركة عدد من المشاركين الذين قاموا بتوثيق الرحلة بالتصوير الفوتوغرافي، لافتا الى ان المعرض شمل كذلك عرض معلومات واحصائيات ورسومات بيانية عن وضع وسائل النقل العام في الكويت.



وأشار إلى ان سبب الازدحام المروري في الكويت يعود الى الاتكال على النقل الفردي «السيارة» بنسبة 80% لافتا الى ان استخدام وسائل النقل العام كبديل للنقل الفردي يساهم في تخفيف الازدحام المروري، مضيفا: زادت عدد السيارات الخاصة من العام 2006 حتى 2016، 65% بمعدل نمو سنوي 5% موضحا انه في نفس الفترة زيادة مساحة الطرق المرصوفة بلغت 28% بمعدل نمو سنوي 2%.



وأفاد العوضي ان هدف المبادرة التشجيع على ان يكون هناك نقل عام فعال وآمن وسهل وصديق للبيئة ويخدم الجميع، متابعا: حيث نهدف الى ان يكون هناك تطوير لوسائل النقل العام التي كان آخر تطوير لها في عام 1978 في المخطط الهيكلي الثاني الصادر من بلدية الكويت



وأشار الى ان وجود وسائل النقل العام ليس سببا كافيا لاستخدامها بل لابد من اجراء تطوير عليها لتشجيع الناس على استخدامها موضحا ان هناك مزايا عدة لاستخدام وسائل النقل العام ابرزها تقليل الازدحام المروري والحوادث والانبعاثات المضرة بالبيئة، متابعا: وقد قمت بعمل تجربة للمدة الزمنية اذا استخدمت النقل الفردي «السيارة» واذا استخدمت الباص من منطقة غرناطة الى اخر الدائري الرابع موضحا انه عندما استقل سيارته استغرق حوالي 25 دقيقة بينما عندما استخدم الباص احتاج الى ساعتين للوصول لنفس المكان، لافتا في الوقت نفسه إلى انه يتم إضافة 45 دقيقة على مشوار يستغرق 20 دقيقة بسبب الازدحام مشيرا الى انه ليس هناك جهاز مركزي يراقب ويضبط النقل العام في الكويت بعكس كل الدول المتقدمة.



ومن ناحية أخرى كشف العوضي عن تنظيم معارض أخرى لمبادرة «الباص وينه» في أماكن مختلفة كجزء من حملتهم في التواصل مع المجتمع للاستماع الى الآراء والمقترحات وردود الأفعال



وختاما قال العوضي إنهم يمكن التواصل مع مبادرة «الباص وينه» من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي:



kuwaitcommute @



[email protected]



العبدالمغني لـ «الأنباء»: ستديو خيميائي يشجع على استخدام «النقل العام» بالصور الفوتوغرافية



التقت «الأنباء» مؤسسة ستديو خيميائي هدى العبد المغني التي أوضحت أنهم يتعاونون مع مبادرة «الباص وينه» من خلال المشاركة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تشجع الجمهور على استخدام وسائل النقل العام في الكويت لما لها من مزايا ابرزها تخفيف الازدحام المروري والحوادث التي تشهدها شوارع الكويت بشكل يومي.



وذكرت العبدالمغني ان ستديو خيميائي يقوم بتحميض الصور وطباعتها فضلا عن تقديم كورسات عن التحميض والطباعة لتشجيع الناس على التصوير الفوتوغرافي، موضحة ان الستديو تعاون في السابق عن مواضيع عديدة من المعمار في الكويت وحاليا نتعاون مع مبادرة كويت- كوميوت من خلال مشاركة 6 اشخاص قاموا بتصوير صور فوتوغرافية لاستخدام وسائل النقل العام لتشجيع الناس على استخدامها بدلا من النقل الفردي.



وأشارت ان وسائل النقل العام تحتاج الى تطويرها بشكل كامل لتشجع الناس على استخدامها، وكشفت العبدالمغني ان ستديو خيميائي سيكون له مشاركات عديدة الفترة المقبلة بالتعاون مع المبادرات المختلفة في الكويت بما يخدم المجتمع.