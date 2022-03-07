أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسة من (N1) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على (206) قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 7/8/2000.

وذلك بحيث يكون توزيع البطاقات اليوم الاثنين 7 الجاري وتوزيع بطاقات الاحتياط يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 الجاري على ان تجرى عملية القرعة يوم الخميس 10/3/ 2022. وفيما يلي الأسماء:



٭ مرزوق فجري وداد صنيدح المرزوق



٭ بدر محمد عبدالله حسن



٭ ردن حمود علي الخالدي



٭ محمد نصار عبيد العجمي



٭ حثلين فلاح عبدالله العجمي



٭ جاسم محمد محارب الشمري



٭ عبدالحميد مسلم فهد الرشيدي



٭ عبدالله محمد عبدالله العجمي



٭ حمد نجم عبدالرزاق العروج



٭ يوسف هاشم سيد مندني رمضان



٭ عادل فلاح مرزوق الرشيدي



٭ عيد محمد عيد الناجعي



٭ سعود مخلد راشد المطيري



٭ عبدالله فهد جاعد الديحاني



٭ صالح فيصل جبر الفضلي



٭ اسامة محمد صالح بوشهري



٭ عبدالحميد محمد حسين حسيني زاده



٭ مبارك عبدالله حسين مبارك



٭ خالد صالح راشد الشهاب



٭ عبدالله صالح محمد السبيعي



٭ طلال عبدالله ابراهيم الحداد



٭ سالم عبدالرزاق أحمد المنصوري



٭ سلمان شباب سلمان المطيري



٭ انور يوسف علي صالح



٭ ايتام عزيز فالح ناصر القحطاني



٭ سعدي محسن فرهود العنزي



٭ رشدان سالم رشدان الرومي



٭ فهد مبارك فلاح المطيري



٭ خلف حويضان سالم الرشيدي



٭ أحمد عبدالله عبداللطيف النجدي



٭ ناصر متعب عيد الهبلة



٭ طلال علي عبدالحميد خلف



٭ متعب حمود سلطان المطيري



٭ ثامر مبارك عوض المطيري



٭ محمد مبارك فلاح سرور الرشيدي



٭ بدر عيسى أحمد المرزوق



٭ ذخير سعيد سالم السليماني



٭ زيد عبدالهادي زيد مبارك الحوري



٭ خالد محمد مناور العجمي



٭ حميد سيد علي رضا



٭ عبدالله علي خالد الفيلكاوي



٭ عبدالله عايض محمد العجمي



٭ فيصل صالح أحمد ملك



٭ محمد كاظم محمد جمشير



٭ طلال سليم شويط الديحاني



٭ فارس عبدالله محمد عراده الرشيدي



٭ وليد خالد علي الدويلة



٭ مسلم منيخر مسلم العازمي



٭ عذبي برغش نداء الديحاني



٭ سليمان رشيد محمد الغريبة



٭ عادل مناور تميم المطيري



٭ نايل محسن علي العنزي



٭ أحمد مبارك خليفه الشلاش



٭ عبدالله فضي عبدالله الرشيدي



٭ راشد مرشد براك الشلاحي



٭ جراح يعقوب محمد الفهد



٭ سعود لافي فهيد الرشيدي



٭ عبدالله حسن حمود العتيبي



٭ منير مناور محمد العنزي



٭ امين خير الله مرزوق الشريفي



٭ هاشم علي محمد الهاشمي



٭ طلال محمد عبدالله حسن



٭ سعد باني جعيلان الرشيدي



٭ نايف شخير خلف الظفيري



٭ نشمي فهد عيد العازمي



٭ محمد سليمان أحمد الحمادي



٭ أحمد رجا حامد المطيري



٭ بسام ابراهيم عبدالعزيز الحسون



٭ أحمد عايض صالح الرشيدي



٭ مشاري مبارك بركة المطيري



٭ عبدالعزيز ابراهيم حسين المحميد



٭ خالد ضحوي فهد المطيري



٭ أحمد خليفة مرزوق العقيل



٭ فارس عبدالكريم مذكر العتيبي



٭ فرحان نومان حويل العازمي



٭ أحمد سعود طراخم العتيبي



٭ ثامر مطلق سلمان الشبو



٭ علي فلاح سعد المعصب



٭ عبداللطيف ماطر سهو العازمي



٭ جاسم سمير علي المطيري



٭ علي بدر عبدالرسول المطوع



٭ انور دغيم حماد الدغيمان



٭ نواف عبدالله سعود البصيري



٭ شريف ابجاد مذكر العتيبي



٭ طلال مشهور فيصل الجنفاوي



٭ عبدالله فالح براك العامر



٭ خالد فيحان نوار العتيبي



٭ سليم فالح سليم الرشيدي



٭ عبدالله عدنان عبدالعزيز أحمد بهبهاني



٭ عبدالله محسن حمود العتيبي



٭ علي عوض راشد الزنيف



٭ بدر علي حسن حسين



٭ أحمد عايش مشعان الرشيدي



٭ محمد عبدالهادي ثامر الجمهور



٭ عبدالله مطلق عبدالله عبدالهادي المطيري



٭ نواف رشيد فرحان العازمي



٭ حامد عبدالله فراج العرادة



٭ مبارك فالح مطلق السبيعي



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفهد



٭ عبدالرحمن مطلق عبدالرحمن الدفيليج



٭ عبدالله شباب عايض الميموني



٭ مشاري سالم سعد ادبيس



٭ يوسف علي راشد سهل



٭ طلال ناصر عيد البراك الرشيدي



٭ نايف فالح مبارك الشمالي



٭ خالد حمد مرزوق العازمي



٭ عادل راشد بدر العازمي



٭ بدر مبارك فهد القحطاني



٭ نواف عبدالله عبيد بوحواس



٭ طلال سليمان سالم الفصام



٭ بدر محمود حسين شمس الدين



٭ راشد حمد فهد ادريب العجمي



٭ مجحم محمد درويش الخالدي



٭ نايف مسيهيج مفرج الدلماني



٭ سعد سالم مطلق صعفاك العازمي



٭ محمد مفرح سالم القصبا



٭ أحمد غلوم حسين محمد الكندري



٭ ملفي منيخر مسلم العازمي



٭ فلاح عبدالله عيد العازمي



٭ محمود عبدالله محمود بن ناصر



٭ مشعل ملفي منسي العنزي



٭ فهد ضيف الله ابريك العتيبي



٭ مشعل مناحي محمد العازمي



٭ محمد جاسم محمد الانصاري



٭ وليد سعود حمد السبيعي



٭ مشعل خالد حميد العازمي



٭ سالم مناور حبيب مناور



٭ حسين حميد علي حسين



٭ حمدي خلف صالح الرشيدي



٭ مشعل مسلم فهد المويزري



٭ يوسف جاسم عبدالعزيز المير



٭ وليد محمد ضيف الله العتيبي



٭ عبدالله مبارك ضاحي العازمي



٭ ايمن علي محمد بوجباره



٭ محمد مبارك خالد الرشيدي



٭ فيصل جواد حسين القلاف



٭ مبارك فهيد جديع العجمي



٭ خالد محمد عبدالله البشر



٭ لافي غازي مرزوق المطيري



٭ جمعان حمدان سدحان العازمي



٭ نصار شنار مبارك البخيت



٭ وليد هلال عبدالله السهيل المطيري



٭ منذر يوسف بدر الاستاذ



٭ مشعل عقيل خليفة العقيل



٭ صالح مبارك محمد القفيدي العازمي



٭ عبدالمجيد زايد مطلق العنزي



٭ وليد خالد فهد رديني مفرح



٭ علي محمود عبدالرضا خشاوي



٭ محمد مشعل جاسي العازمي



٭ فيصل عوض فهد المطيري



٭ فهد متعب زهيان الشلاحي



٭ أحمد ايوب يوسف مال الله



٭ خالد راشد علي العازمي



٭ خالد يعقوب يوسف العمران



٭ سليمان داود سليمان السبع



٭ علي سالم حمود المسيلم



٭ يعقوب علي عبدالهادي محمد



٭ عبدالله محمد عبدالله الصانع



٭ سليمان عبدالوهاب جاسم السعيد



٭ بدر محمد عيد العليوي



٭ محمد سعد مارج الاسحيم



٭ عبدالله يوسف عبدالرحمن العتيبي



٭ نواف فيصل ابراهيم الجويهل



٭ مشاري مفلح سند العازمي



٭ فاضل جاسم محمد دشتي



٭ يوسف سعد رجعان الهليلي



٭ سامي محمد صالح العازمي



٭ محمود شاكر محمود بهبهاني



٭ مساعد عبدالله عيد خلف العازمي



٭ ماجد مسلم فلاح فياض



٭ هاني غانم عراك غانم



٭ محمد فلاح ضاحي الرشيدي



٭ طلال عوض صلاح عيادة الرشيدي



٭ عادل هذال حمود الدباسي



٭ عبدالحكيم راشد مطلق أعليه



٭ عيسى فرحان ضيف الله الرشيدي



٭ بسام يوسف حسن العوضي



٭ مبارك مطلب زعل العازمي



٭ مناور سالم محمد الحضينة



٭ جاسم علي حمزة ابراهيم



٭ فيصل سعد مسعود الديحاني



٭ ابراهيم محمد طامي العازمي



٭ فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن العمار



٭ فهد حمود فراج العازمي



٭ عبدالله فالح خليفة العازمي



٭ محمد سلطان محمد العجمي



٭ مشعان شباب مصلح الديحاني



٭ عبدالله محمد رجب الفيلكاوي



٭ فهد حمد فهد العجمي



٭ صالح عبيد عمر الشمري



٭ ثامر ناصر حمد الخضير



٭ حسين عبدالله عيسى الصراف



٭ محمد فالح مجبل الزويد



٭ سعد عبدالله محمد العنزي



٭ قيس عبدالله فهد المسيكان



٭ صادق أحمد مختار علي



٭ مرزوق فهد فلاح العجمي



٭ سعيد محمد عبدالرحمن الخراز



٭ أحمد عبدالله محسن الرشيدي



٭ نايف دابس مليحان الرشيدي



٭ محمد علي غلوم العوضي



٭ علي عبدالحسين حسن جراغ



٭ مشعل مطلق سعد العازمي



٭ اديب عبدالرحمن بداي المطيري



٭ حسين أحمد علي عباس



٭ مسعود عثمان مذكر الهاجري