أسامة أبوالسعود



ترأس وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي اجتماعا تنسيقيا مع الوكلاء المساعدين في الوزارة أمس، معلنا عن وضع خطة متكاملة في جميع قطاعات وإدارات «الأوقاف» لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وقال عمادي في تصريح صحافي إن الوزارة وضعت خطتها لاستقبال شهر رمضان بعدما أعلن مجلس الوزراء عودة رص الصفوف في المساجد والسماح بإقامة الدروس والمحاضرات بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال جمهور المصلين.



وبين أن الوكلاء المساعدين وضعوا جميع إمكانات إداراتهم المختصة لتجهيز المساجد والمراكز الرمضانية التي اعتادت الوزارة على تنظيمها خلال السنوات التي سبقت الجائحة، لافتا الى أن المساجد ستستقبل جمهور المصلين في صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان كما هو معتاد قبل الجائحة، سائلا الله أن يبعد ضررها عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين.



وذكر أن الوزارة تهدف إلى تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المعتمدة حرصا على سلامة المصلين وتمكينا لهم من أداء الصلاة.