إلغاء تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي وفحص PCR قبل التوجه إلى السعودية

رفع فترات حجز العمرة من 8 إلى 12 فترة خلال اليوم الواحد لاختيار الوقت المناسب



أسامة أبوالسعود



أعلن الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف محمد المطيري، أن التعليمات الصـــادرة فـــي المملكة العربية السعودية بشأن رفع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمكافحة «كورونا» تشمل: إيقاف تطبيق التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد مع الالتزام بلبس الكمام، وإلغاء فحص PCR قبل التوجه إلى المملكة، وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة، وإلغاء تطبيق الحجر المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين اليها.



وأكد المطيري إتاحة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» ابتداء من يوم أمس الأحد 6 الجاري، ويجب على جميع مرتادي المسجد الحرام ارتداء الكمام أثناء أداء مناسك العمرة، إضافة إلى إلغاء التصريح في حال رغبة ضيف الرحمن في تغيير الموعد، ثم إعادة الحجز حسب الوقت الجديد المرغوب به، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسلمين لأداء المناسك خلال شهر رمضان المبارك.



وأضاف: سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12 فترة ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب، ويشترط لأداء مناسك العمرة: ان يكون الشخص محصنا بثلاث جرعات أو جرعتين ولم يمض على الثانية 9 أشهر، واستخراج تصريح العمرة من خلال تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا».



وبين أن عدد المعتمرين الذين قاموا بأداء شعيرة العمرة منذ فتح المنافذ البرية العام الحالي 2000 معتمر، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة لتذليل الصعوبات وتسهيل عملية دخول وخروج المعتمرين عبر المنافذ البرية.