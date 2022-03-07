الدوحة - فريد عبدالباقي



بلغ السد والوكرة نصف نهائي كأس أمير قطر في نسخته الـ 50، بفوزهما على الأهلي والريان في ربع النهائي، إذ تمكن السد «حامل اللقب» من تحقيق فوز كبير على الأهلي بنتيجة 4-0، سجلها عبدالكريم حسن، والغاني أندريه آيو، ورودريغو تاباتا، وأكرم عفيف في الدقائق (3 و6 و75 و78).



وكانت الإثارة والندية حاضرة في لقاء الوكرة والريان، والتي حسمت بركلات الجزاء الترجيحية لصالح الوكرة بنتيجة «5-4»، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3، سجل أهداف اللقاء في الوقت الأصلي، عمر علي، والجزائري محمد بن يطو، والإيراني أميد أمير إبراهيمي للوكرة في الدقائق (39 و42 و54)، بينما سجل للريان، المدافع الانغولي للوكرة جاسينتو دالا بالخطأ في مرماه (3+45)، والإيفواري يوهان بولي (هدفين) في الدقيقتين (5+45 و68).



ولعب الوكرة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرده مدافعه البرازيلي لوكاس مينديز لتعمد إيذاء يوهان بولي، وذلك بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو الـ VAR.



هذا، وأجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديلا على جدول مباريات بطولة دوري نجوم QNB، حيث تم التعديل على عدد من مباريات الجولة الـ 22 والأخيرة، وذلك للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لعدد من الفرق المتنافسة.



وستقام مباريات الجولة الأخيرة يومي الخميس والجمعة (10 و11 الجاري) اذ ستلعب 4 مواجهات يوم الخميس، حيث يلعب الأهلي مع الدحيل على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في الـ 5:00 مساء، كما تقام 3 مواجهات في التوقيت نفسه الـ 7:10 مساء، ويقابل أم صلال فريق العربي على ستاد الغرافة، والسيلية يلعب مع الغرافة على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، وقطر مع الخور بستاد الخور لتختتم الجولة والموسم بمواجهتين يوم الجمعة حيث يلتقي الريان مع الشمال، والسد مع الوكرة.