لايزال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يثير الكثير من الجدل بتصريحاته التي تتصف أحيانا بالغرابة الشديدة، التي كثيرا ما يخلط فيها الجد بالمزاح.



كان آخر هذه التصريحات ما قاله ترامب خلال لقاء مع متبرعين جمهوريين مساء السبت في نيوأورليانز عن الخطوات التي يجب على أميركا اتخاذها للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا.



ووفق جوش داوسي، الصحافي في «واشنطن بوست»، فإن الرئيس الأميركي السابق قال خلال اللقاء إن على بلاده أن توجه ضربة إلى روسيا ثم تلصق التهمة بالصين حتى تتورطا معا في حرب جديدة!



وذكر داوسي أن ترامب قال نصا، فيما يبدو أنه على سبيل المزاح: «ينبغي أن نضع علم الصين على طائراتنا من طراز إف-22 ونستخدمها في قصف روسيا بقوة ثم نقول إن الصين هي التي فعلت ذلك، نحن لم نقم بالضربة، الصين هي التي نفذتها.. عندها ستبدأ الحرب بينهما بينما نحن نجلس ونشاهد».



وخلال حديثه عن رد فعل الدول الأوروبية على الأزمة وما قامت به في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، علق ترامب بالقول إن الناتو لطالما كان «نمرا من ورق»!