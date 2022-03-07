تبدأ اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الـ 157 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير علي الحلبي مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خلفا للكويت، وبمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وذلك للإعداد والتحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء برئاسة لبنان.



ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين، مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 11 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156 و157، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهذا الملف يتناول عددا من العناوين منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه من الأراضي العربية المحتلة.



كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول «الشؤون العربية والأمن القومي» ويتضمن عددا من القضايا منها التضامن مع لبنان، تطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.



ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندا بعنوان«الشؤون السياسية الدولية» ويشتمل على موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية (العلاقات العربية ـ الأفريقية، والعلاقات العربية ـ الأوربية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية واليابان والهند والصين وآسيا الوسطي وجزر الباسفيك وأميركا الجنوبية، والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن).



وفيما يتعلق بالشؤون القانونية يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.



وفي الشق الاقتصادي، يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا مقدما من الكويت حول «مبادرة الأمن الغذائي العربي»، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال في الشق المالي والإداري بندا حول تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.