مريم بندق



عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث ناقش تداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن المجلس اطلع على تقارير الوزارات المختصة بالاستعدادات الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة.



هذا، وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي أن الحكومة تقدمت بطلب لعقد جلسة خاصة (سرية) طارئة لمجلس الأمة اليوم (الاثنين) لإطلاع أعضاء المجلس على استعداداتها وإجراءاتها بشأن الاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.



وقال الوزير الراجحي إن هذا الطلب يأتي «عملا بنص المادتين 69 و72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالنظر إلى الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليميا ودوليا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى التي تتطلب منا اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تلك التأثيرات علينا». وذكر أنه سيتم خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمة اليوم إطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة والاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم

يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم، برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا .

وقالت مصادر مطلعة ان المجلس سيطلع على تقارير الوزارات المختصة بخصوص الاستعدادات الحكومية.

مجلس الوزراء : مواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية

كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بدراسة جميع المقترحات لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساهم في المحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

الحكومة تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة غدا لإطلاع الأعضاء على استعداداتها بشأن تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي تقدم الحكومة بطلب لعقد جلسة خاصة (سرية) طارئة لمجلس الأمة غدا الإثنين لإطلاع أعضاء المجلس على استعداداتها وإجراءاتها بشأن الاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.



وقال الوزير الراجحي اليوم الأحد، إن هذا الطلب يأتي "عملا بنص المادتين 69 و72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالنظر إلى الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليميا ودوليا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى التي تتطلب منا اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تلك التأثيرات علينا".



وذكر أنه سيتم خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمة غدا اطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة والاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها.