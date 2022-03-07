أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس عن مقتل 13 عنصرا على الأقل من قواتها جراء هجوم على حافلة مبيت عسكرية على يد إرهابيين في بادية تدمر.



وذكر مصدر عسكري سوري في بيان مقتضب نقلته الوزارة: «تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد 13 عسكريا بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين».



بدوره، نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر له، في وقت سابق، أن خلايا تنظيم «داعش» نفذت هجوما واسعا في ساعات الصباح الأولى من امس، على مواقع تتحصن بها القوات الحكومية السورية والمقاتلون المتحالفون معها، قرب قرية الصواب عند محطة T2 في عمق البادية السورية شرقي حمص.



وقال المرصد إن مسلحي «داعش» استغلوا الظروف الجوية والعاصفة الغبارية التي تضرب البادية السورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.