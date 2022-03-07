شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على الوحدة القومية والجهود المبذولة لتكوين شعور قوي بالمجتمع لدى الأمة الصينية.



ووصف شي خلال مشاركته في مناقشات الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يعد أعلى هيئة تشريعية، الوحدة القومية، بأنها «شريان الحياة» للشعب الصيني من جميع المجموعات القومية.



ودعا شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أثناء مشاركته في المناقشات مع المشرعين من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، إلى بذل جهود لمساعدة جميع المجموعات القومية على البقاء متحدة بشكل وثيق «مثل بذور الرمان التي تلتصق ببعضها البعض» في البناء المشترك للوطن الأم العظيم.



وقال إنه ينبغي بذل الجهود للحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة وصحية، وبيئة اجتماعية مزدهرة وآمنة، وبيئة سياسية نظيفة وصحية، ودعا أيضا إلى أفعال ملموسة لتمهيد الطريق للمؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني.



ولفت إلى أن الصين دفعت الإصلاحات بشكل شامل وعززت التنمية وحافظت على الاستقرار في عام 2021، ما حقق إنجازات جديدة وكبيرة في قضية الحزب والدولة، مشيرا إلى أن الصين واحدة من أفضل الدول أداء في العالم من حيث التنمية الاقتصادية والوقاية من «كوفيد-19» والسيطرة عليه، وأنها حققت بداية جيدة للخطة الخمسية الـ 14.



كما قدمت الدولة للعالم دورة ألعاب أولمبية شتوية سلسة وآمنة ورائعة، حصلت فيها الصين على أفضل نتائجها على الإطلاق في أي دورة أولمبية شتوية.



وقال الرئيس الصيني إن «هذه الإنجازات تحمل أهمية كبيرة لتنمية قضية الحزب والدولة».



خمس قناعات معززة



من جهة أخرى، قال شي إنه بعد مراجعة مساعي الحزب والشعب في العصر الجديد، تم تعزيز خمس قناعات:



٭ أولا: شدد شي على تدعيم القيادة العامة للحزب، التي تشكل العمود الفقري الأكثر ثقة للشعب عند مواجهة الرياح والعواصف.



٭ ثانيا: قال شي إن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية السبيل الوحيدة نحو تجديد شباب الأمة الصينية، مشيرا بقوله «طالما أننا نتبع بثبات طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، سنحقق باستمرار تطلعات الشعب الصيني نحو حياة أفضل، وسنعزز الرخاء المشترك للجميع».



٭ ثالثا: أكد أهمية الجهود المنسقة للشعب الصيني، قائلا إنه طالما بقي الشعب من جميع المجموعات القومية متحدا تحت قيادة الحزب، سنتغلب على جميع الصعوبات والتحديات على الطريق في المستقبل.



٭ رابعا: شدد على حتمية العمل على فلسفة التنمية الجديدة لكي تنمو البلاد وتصبح قوية ومزدهرة.



٭ خامسا: أكد أنه يجب ممارسة حوكمة كاملة وصارمة على الحزب لاجتثاث أي عناصر من شأنها الإضرار بالطبيعة المتقدمة للحزب ونقائه.



الاتحاد من أجل المزيد من الإنجازات المستقبلية



وفي إشارة إلى أن الصين دولة موحدة متعددة القوميات، قال شي جينبينغ إنه عندما تتحد المجموعات القومية وتتناغم، سيعيش الشعب بسعادة في بلد مزدهر ومجتمع مستقر.



وأوضح أن إنجازات منغوليا الداخلية أصبحت ممكنة بفضل الجهود المنسقة لأفراد المجموعات القومية المختلفة، وستكون هذه الجهود ضرورية أيضا لضمان إحراز المزيد من الإنجازات في المستقبل.



وبين ان أي عمل يمكن أن يساعد في تكوين شعور قوي بالانتماء للأمة الصينية يجب أن يتم بطريقة شاملة ودقيقة وقوية.



وأشار إلى أن منغوليا الداخلية منطقة حدودية يقطنها سكان أقلية قومية بشكل رئيسي، وبالتالي فهي تتحمل مسؤوليات حاسمة لحماية الوحدة القومية والحفاظ على استقرار الحدود.



ودعا المنطقة إلى تحسين آليات الوقاية من «كوفيد-19» والسيطرة عليه بشكل منتظم، وتحسين آليات الاستجابة لحالات التفشي الطارئة، مع تسليط الضوء على الاستجابة لـ «كوفيد-19» في مناطق الموانئ كأولوية.



كما حث على بذل جهود نشطة وحكيمة في تحقيق ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني.



وأضاف شي أنه مع خفض انبعاثات الكربون، ينبغي أيضا بذل الجهود لضمان الأمن في قطاعات الطاقة، وسلاسل الصناعة والإمداد، والغذاء، وضمان حياة طبيعية لأفراد الشعب.