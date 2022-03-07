أعلن المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري عن بدء مشروع إفطار الصائم للعام الحالي 2022- 1443 هجرية، وذلك بهدف إطعام الطعام وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في عدة دول، عبر السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة.

وقال الدوسري في تصريح صحافي إن الجمعية دأبت على طرح هذا المشروع سنوياً، انطلاقاً من مبادئ شريعة الإسلام ببث روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، خصوصا مع الحاجة المتزايدة للفئات الفقيرة في العديد من الدول، مضيفاً أن مشروع إفطار الصائم أصبح إحدى السمات المميزة لشهر رمضان المبارك في الكويت بإقبال أهل الخير والعطاء على التبرع للمشروع.



وأوضح الدوسري أن مشروع إفطار الصائم سينفذ هذا العام داخل الكويت وفي فلسطين واليمن وموريتانيا ومناطق النازحين السوريين، ونيبال وإندونيسيا والهند وبنغلاديش، وغانا وغامبيا وبنبن وتوغو والسودان والصومال وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وأوغندا والنيجر، وألبانيا وأوكرانيا.

وأشار الدوسري إلى أن الجمعية قامت باختيار جمعيات ومؤسسات خيرية في الدول المذكورة لتنفيذ مشروع إفطار الصائم في معظم البلاد التي سينفذ بها المشروع وهي جمعيات تتسم بالمصداقية والشفافية والإتقان في أداء العمل كما ينبغي ومعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية.

وخاطب الدوسري أهل الكويت قائلاً "بدعمكم وتبرعاتكم ومساعداتكم وعطفكم يصل خير الكويت إلى المحتاجين والفقراء في معظم أنحاء العالم، لافتاً إلى أن تكلفة السلة الرمضانية الواحدة تبدأ من 13ديناراً، بينما تبدأ المساهمات الخاصة بالوجبات الجاهزة من 10 دنانير، سائلاً العلي القدير أن يتقبل من المتبرعين الكرام صدقاتهم ونفقاتهم وأن يكتب لهم أجر إفطار الصائمين.