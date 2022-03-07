آلاء خليفة وثامر السليم

لليوم الثاني على التوالي شهدت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت، ازدحاما شديدا من قبل الطلبة، لعدم استكمال الجداول الدراسية للمقيدين، بسبب الشُعب المغلقة في مختلف الكليات، بعد انطلاق فترة التسجيل المتأخر للفصل الثاني، حيث تقدم الطلبة لعمادة القبول والتسجيل بالسماح لهم باستكمال جداولهم قبل بداية الفصل الثاني خلال الأسبوع الجاري، مشيرين إلى أنهم لم يحصلوا على الشُعب الكافية في نظام التسجيل الإلكتروني، مستنكرين تكرار أزمة الشُعب المغلقة في كل فصل دراسي.



«الأنباء» بدورها حاولت التواصل مع مسؤولي عمادة القبول والتسجيل في الجامعة ولكن دون تلقي أي رد بخصوص الازدحام الشديد أمام الصالة.