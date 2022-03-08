إيمان الروضان: «زين» مستعدة لتسخير قدراتها التكنولوجية لتمكين التحول الرقمي بالقطاع العام

منصور السعد: «النقل العام» تسعى إلى توفير أفضل أنظمة النقل الجماعي.. وتعزيز ثقافة الاستدامة

وليد الشريعان: التحول الرقمي يتماشى مع تطور كبير ستشهده خدمات شركة «النقل العام» قريباً

حمد المرزوق: حريصون على المساهمة بتطوير قطاع النقل العام الكويتي وارتقائه لمستويات جديدة





أعلنت شركة زين عن توقيعها لعقد توريد أجهزة ذكية للحافلات مع شركة النقل العام الكويتية، والذي يتضمن بحث سبل وآفاق التعاون المستقبلي بين الشركتين للدفع بخطط التحول الرقمي في «النقل العام» تماشيا مع الخطط التنموية وأهداف الرقمنة في الدولة.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن هذا التعاون قد أتى على هامش حفل توقيع العقد الذي أقيم في مقر شركة النقل العام الكويتية، والذي شهد حضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، ورئيس مجلس إدارة شركة النقل العام الكويتية وليد الشريعان، والرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية منصور السعد، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، بالإضافة إلى المسؤولين التنفيذيين من زين وشركة النقل العام الكويتية.



خطوة للأمام



وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: «تأخذ زين اليوم خطوة جديدة إلى الأمام نحو تعزيز مركزها الريادي كإحدى أهم وأبرز شركات القطاع الخاص الكويتي التي تقوم بتمكين التحول الرقمي الشامل في المؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها الحيوية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف والخطط التنموية التي وضعتها رؤية كويت جديدة 2035».



وأضافت بقولها: «نعتز كثيرا بثقة الإخوة في شركة النقل العام الكويتية لاختيار زين لتكون شريكها المستقبلي في تنفيذ خططها للتحول الرقمي، فقد كانت ومازالت الشركة مستعدة لتسخير كافة قدراتها التكنولوجية لتمكين العديد من الجوانب التشغيلية المهمة لتحقيق التحول الرقمي بمؤسسات القطاع العام، خاصة أن زين تتمتع بمنظومة من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية في العالم، مما يؤهلها لأن تكون الوجهة الأولى لخدمة الاحتياجات التقنية لأي مؤسسة حكومية».



واختتمت الروضان قائلة: «نأمل أن يعكس هذا التعاون دورنا الرئيسي في تزويد أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية لكبرى المؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص، وذلك بما يسهم بالارتقاء برفعة وازدهار وطننا الغالي على جميع المستويات والأصعدة، خاصة أن (النقل العام) تعتبر إحدى أعرق المؤسسات الحكومية التي ساهمت في نهضة الكويت منذ نشأتها في ستينيات القرن الماضي».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق: «ستبحث هذه الخطوة سبل وآفاق التعاون المستقبلي مع «النقل العام» في مجال التحول الرقمي، وذلك لتقديم شريحة واسعة من الحلول التقنية الحديثة لتعزيز منظومة الخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة إلى تدعيم القنوات الرقمية لديها ليتم الاعتماد الكلي عليها بدلا من القنوات التقليدية، مما سيسمح لها بتقديم تجربة ذات كفاءة وفعالية عالية لقاعدة عملائها في الكويت».



وأضاف المرزوق: «إن هذا التعاون اليوم ما هو إلا الخطوة الأولى في مشوار جديد نبدأ فيه بالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية التي وضعناها نصب أعيننا، وهو المساهمة في تطوير قطاع النقل العام في الكويت والأخذ به إلى مستويات جديدة، وتزويده ببنية تحتية رقمية تعتمد على مجموعة من الحلول والخدمات الأكثر تطورا، وذلك للارتقاء بمستوى جودة خدمات النقل العام في البلاد وفق أعلى المواصفات العالمية».



نقلة نوعية



من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة النقل العام الكويتية وليد الشريعان عقب توقيع العقد إن أهمية استخدام وسائل التحول الرقمي المقدمة للشركة تهدف إلى دمج الخدمات التي تقدمها الشركة لسائر الجمهور، مشيرا إلى أن الكويت شهدت مؤخرا نقلة نوعية كبيرة في استخدامات تكنولوجيا الرقمنة في معظم أنشطة وزارات الدولة وغيرها، مما ساعد على انسياب الأعمال وتوفير الوقت والجهد، وفك التزاحم في الخدمات التي كانت تشهد إقبالا وترددا كبيرا من الجمهور عليها.



وأكد الشريعان على أهمية الارتقاء بخدمات الشركة وتمكنيها بالوسائل التكنولوجيا الحديثة وتطويع التحول الرقمي للارتقاء بالخدمات، مضيفا أن هذا التوجه جاء تماشيا مع تطور كبير ستشهده خدمات الشركة المتعددة قريبا، والتي تشمل النقل العام والصيانة والتأجير للغير وخدمات العمرة والنقل البحري وخدمات تأجير الحافلات للجهات الخاصة والعامة.



وأضاف: اننا نفتخر بأن الكويت من أولى الدول الخليجية التي أنشأت منظومة للنقل الجماعي وذلك في العام 1961 أي منذ ستين عاما، مؤكدا أن الدول العريقة تسعى إلى توفير خدمات النقل الجماعي المريح وبهدف تأمين التنقل الجماعي، مشيرا إلى أنها وسيلة تساهم في الحد من التلوث، حيث تنقل أعدادا كبيرة من المستخدمين في مركبة واحدة، بعدما يستغني كثير منهم عن مركباتهم الشخصية، معربا عن أمله حث المواطنين على استخدام الخدمة بعد التطوير الذي ستشهده قريبا، فيما تمت إضافة خدمة جديدة مؤخرا لنقل العائلات ومجانا بالكامل، من خلال باصات خاصة متوقفة في أماكن محددة بجانب مواقف للسيارات كسوق شرق ومجمع الوزارات لنقل زائري منطقة المباركية إليها، كبادرة مشتركة مع محافظة العاصمة وبلدية الكويت لتقليل الازدحام في تلك المنطقة الحيوية والأكثر زيارة من قبل المواطنين.



وأشاد الشريعان بالجهود المبذولة من قبل العاملين في شركة النقل العام، والتي تساهم باستيعاب الزيادة المطردة في عدد مستخدمي خدمة النقل الجماعي، مؤكدا أننا نعمل على تطوير منظومة وسائل النقل بشكل جذري يتماشى مع حماية البيئة والحفاظ على المناخ من خلال عدد من الوسائل والمشروعات والتي سيعلن عنها قريبا جدا.



احتياجات العملاء



من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية منصور السعد إن هناك حاجة لاستخدامات برمجيات التنظيم والجدولة وتعقب الحافلات، وإنشاء برامج تسهل على مستخدمي خدمات شركة النقل العام من الجمهور ومن خلال أجهزتهم النقالة، لتسهيل حركتهم وضبط مواعيدهم إضافة إلى سهولة الوصول إلى خدمات وسائل الدفع والاشتراكات، ضمن توجه الشركة للتسهيل على مستخدمي الخدمات ولتحديد نقاط الكثافة لطلب وسائل النقل وتوزيع الحافلات على الأماكن الأكثر طلبا.



وشدد السعد على أهمية المهام والمسؤوليات التي توليها شركة النقل العام الكويتية تجاه جمهورها من المستخدمين لتلك الخدمات، والتي من أولوياتها أن تكون وسيلة النقل المفضلة لأهل الكويت والمقيمين عليها، ولتعزيز ثقافة الاستدامة من أجل مستقبل أفضل، إضافة إلى كسب ولاء عملائها ومساهميها.



وأكد أن شركة النقل العام تضع احتياجات عملائها على رأس قائمة أولوياتها، وذلك من خلال تلبية جميع متطلبات النقل الخاصة بهم ومساعدتهم على الوصول إلى حيث يريدون الذهاب لأننا نقدر وقتهم ونتفهم احتياجاتهم، وأن الشركة تأخذ في الاعتبار العوامل التنظيمية الداخلية والمبادئ التوجيهية للمنتجات والخدمات وكذلك العوامل الخارجية، بما في ذلك اللوائح الحكومية عند اتخاذ قرارات الأعمال الاستراتيجية.



وأكدت زين أنها مستمرة في تحقيق استراتيجيتها نحو التحول إلى المزود الرقمي المتكامل، وهو الأمر الذي يعكس التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي في الكويت من خلال المساهمة في تطوير قطاع الأعمال المحلي، حيث تعتبر زين نفسها شريكا فعالا في صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت على جميع الأصعدة وعلى رأسها مجالات الأعمال.