أعلنت شركة لكزس إنترناشيونال، مؤخرا، عن أسماء المتأهلين الستة لنهائيات النسخة العاشرة من «جائزة لكزس للتصميم» للعام 2022، والذين سيحظون بامتياز استثنائي، إذ سيتلقون التوجيه والإرشاد من قبل نخبة من المصممين العالميين لتطوير النماذج الأولية لمشاريعهم، إلى جانب تمويل لكل مشروع بقيمة 3 ملايين ين ياباني (نحو 25 ألف دولار)، فيما قامت لجنة التحكيم المتميزة باختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من ضمن عدد مشاركات وصل إلى 1726 مشاركة من 57 دولة.



وتعد «جائزة لكزس للتصميم» منصة عالمية تهدف إلى اكتشاف وصقل قدرات جيل جديد من المواهب الواعدة من المبدعين والمصممين، واستعراض ابتكاراتهم على منصة دولية مرموقة.

وقد تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية بناء على مشاريعهم المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق غد أفضل، وتجسد المفاهيم الجوهرية الثلاثة لعلامة لكزس الفاخرة، وهي «التوقع»، و«الابتكار»، و«التأثير»، في الوقت الذي تعزز فيه مفهوم السعادة للجميع.



التصاميم المختارة في «جائزة لكزس للتصميم» لعام 2022، هي:



1 - مشروع «شيتوفوم» Chitofoam، للمصممتين «شارلوت بونينغ» الأميركية الألمانية و«ماري لمبريس» الأميركية النرويجية، ومقر المشروع الولايات المتحدة الأميركية:



محلول تغليف قابل للتحلل الحيوي مشتق من الهياكل الخارجية لديدان سوسة الدقيق التي هضمت نفايات رغوة البوليستايرين.



2 - مشروع «الكرسي الهزاز المتحرك» Hammock Wheelchair، للمصمم «وونداليف» من ماليزيا:



مزيج من الكرسي المتحرك والرافعة الشوكية والأرجوحة، لتخفيف عبء حمل المرضى يدويا من قبل مقدمي الرعاية.



3 - مشروع «إينا فايب» Ina Vibe، لفريق «دوناميس» من نيجيريا:



منتج مستدام يستخدم للطهي والشحن والإضاءة.



4 - مشروع «ريوايند» Rewind، للمصمم «بوه يون رو» من سنغافورة:



منصة تعمل بتحفيز عدد من الحواس لمساعدة كبار السن على استرجاع ذكرياتهم المعبرة والهادفة.



5 - مشروع «ساوند إكليبس» Sound Eclipse، للمصممتين «كريستل» و«شامينا» من روسيا:



جهاز يحجب الضوضاء الخارجي عند وضعه بالقرب من نافذة مفتوحة.



6 - مشروع «تاكوموتيف» Tacomotive، للمصمم «كو ميكوني» من اليابان:



محاكي قيادة ملموس للأطفال الذين يعانون من تحديات بصرية وسمعية.



وبهذه المناسبة، قالت أنوباما كوندو عضو لجنة تحكيم «جائزة لكزس للتصميم» لعام 2022: «لقد تأثرت بإحساس المبدعين بالصعوبات التي يواجهها الأفراد ذوو الإعاقة في الحياة الواقعية، والتحديات التي تواجه المجتمع الإنساني، كالتعايش المستدام مع الطبيعة.

ومما لا شك فيه أن التوجيهات والإرشادات من مستشاري التصميم العالميين ستسهم في الارتقاء بتصاميم المبدعين الستة.

لقد سعدت جدا بالعمل مع أعضاء لجنة التحكيم الذين يتميزون بالتنوع والانسجام في آن معا، إذ لم يؤثر اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء في توافقهم على المبادئ الجوهرية للجائزة».



من جهته، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «نشعر بسعادة بالغة ونحن نشاهد الإقبال الكبير الذي تلقاه (جائزة لكزس للتصميم) في عامها العاشر في أوساط المصممين والمبدعين من شتى أنحاء العالم.

كانت المشاركات التي تلقيناها هذا العام استثنائية من حيث الأفكار، إذ قدم المتأهلون الستة لنهائيات جائزة هذا العام حلولا مبتكرة، وأبرزوا مهاراتهم وقدراتهم على استشراف المستقبل».



وأضاف فوجيتا: «لطالما ارتكزت هذه المسابقة على استقطاب العديد من المبدعين والمصممين من شتى أنحاء العالم، وتعد مصدر إلهام لهم تساهم بإطلاق العنان لمخيلتهم وإبراز إبداعاتهم على الساحة العالمية.

فدعم الجيل الجديد من المصممين والمبدعين يعد عنصرا أساسيا في شركة لكزس، ويعزز سعينا إلى توسيع حدود ما يمكن تحقيقه من خلال التصاميم الجريئة.

وأود أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل من شارك في إنجاح فعاليات جائزة لكزس للتصميم، وكذلك إلى عملائنا الأوفياء حول العالم على دعمهم المستمر لجهودنا الرامية إلى خلق تجارب مذهلة».



وكان المتأهلون النهائيون الستة قد شاركوا في منتصف شهر يناير الماضي في ورشة عمل استمرت لمدة خمسة أيام تحت إشراف أربعة مشرفين من «جائزة لكزس للتصميم» 2022، هم «سام بارون»، و«جو دوسيه»، و«سابين مارسيليس»، و«يوسوكي هايانو».

ومن خلال التفاعل المباشر مع تلك الشخصيات الرائدة، حصل المتأهلون النهائيون على إرشادات ونصائح مهنية لتعزيز رؤاهم الإبداعية وتجسيد أفكارهم على أرض الواقع.



وسيواصل المتأهلون النهائيون العمل مع المشرفين بهدف تطوير النماذج الأولية لمشاريعهم، وذلك لفترة تقارب الثلاثة أشهر حتى موعد الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى.

وتضم لجنة التحكيم روادا وشخصيات معروفة في مجال التصميم، هم «باولا أنتونيلي»، و«أنوباما كوندو»، و«بروس ماو»، و«سايمون هامفريز»، والذين سيتولون خلال فصل الربيع من العام 2022 اختيار الفائز بالجائزة الكبرى بناء على النماذج الأولية والعروض المقدمة.