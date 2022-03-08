سمحت وزارتا الأوقاف والشؤون بعودة نشاط المبرات والمسابقات القرآنية بعد توقف دام عامين بسبب الاشتراطات الصحية المصاحبة لجائحة كورونا.

وعقدت أمس وزارة التربية بحضور موجه عام التربية الإسلامية د.محمد الراشد ومراقبي وزارة الشؤون التصفيات النهائية لجائزة عبدالله المطوع لحفظ القرآن بمشاركة 1525 معلما ومعلمة في المسجد الكبير.

وقال رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية د.عبدالمحسن الخرافي ان ما شهدته المسابقة يسر الخاطر فهو نشاط يدل على إقبال المجتمع الكويتي مواطنين ومقيمين على القرآن الكريم حفظا وتجويدا، لافتا إلى ان عودة الأنشطة إلى طبيعتها بنشاط مشترك بين الجهات الأهلية والرسمية مثال آخر على هذا التعاون واهتمام صفوة المجتمع معلمينا ومعلماتنا بالقرآن الكريم وهذا من الإبداع النوعي الجديد الذي أضافته مبرة المتميزين لخدمة كتاب الله وعلومه الشرعية، فعادت إلى مسابقات عامة وأعمار مختلفة.

من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية يوسف الصميعي إلى ان عودة الحياة الطبيعية والأنشطة فضل من الله، حيث بدأنا أول مسابقة لمبرة المتميزين بمشاركة 1525 معلما ومعلمة.

وأكد الصميعي الحرص على استمرار هذا النشاط والمشروع في السنوات القادمة بتميز أكثر وإنجاز أفضل، مبينا انه وبعد توقف سنتين عدنا بآثار كبيرة في التعامل ومشاركة جمهور كبير من داخل الكويت وخارجها، مشيدا بالرعاية التي يقدمها ورثة المرحوم عبدالله علي المطوع للمبرة فقد كانوا ومازالوا مستمرين بهذا الدعم المباشر.