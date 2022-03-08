بداح العنزي



أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرارا جاء فيه:



مادة 1: يندب بالإضافة الى عمله فهد الشتيلي نائب المدير العام لشؤون قطاع فرعي البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي للقيام بأعمال وظيفة نائب المدير العام لشؤون قطاع فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة ولحين الانتهاء من اجراءات شغل الوظيفة.



مادة 2: على مدير عام البلدية، وسائر القطاعات المعنية بالبلدية المبادرة الى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/3/2022.