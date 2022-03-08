يعقوب العوضي



خسر القادسية من الأهلي البحريني بنتيجة 3-1 في المباراة التي دارت بينهما مساء أول من أمس ضمن منافسات البطولة الخليجية للأندية أبطال الكرة الطائرة المقامة في البحرين بضيافة النادي الأهلي البحريني، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 25-21 للقادسية الذي خسر الأشواط التالية بنتيجة: 25-20 و27-25 و25- 23.



وبذلك نجح الأهلي البحريني في إضافة أول 3 نقاط فيما سيسعى القادسية لتدارك الموقف في اللقاءات التالية.



وفي السياق ذاته، تقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري العام للسيدات، إذ تلتقي سيدات نادي سلوى الصباح مع سيدات نادي الفتاة في 5.00 مساء على صالة نادي الفتاة في الخالدية.