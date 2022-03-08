يحيى حميدان



أكد عضو مجلس إدارة نادي التضامن، رئيس جهاز الكرة فهد دابس أن مواجهة اليوم أمام القادسية لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للطرفين. وأضاف دابس لـ «الأنباء» ان ظروف «العنيد» لا تسمح بمزيد من التعثرات، لاسيما أن الفريق يحتل حاليا المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 8 نقاط. وبين أن المدرب السلوفاكي رومان بيفارنيك باق مع الفريق ولا صحة لما يتردد حول إقالته، مشيرا إلى أن المدرب لا يلام وحده في وضعية «العنيد» الحالية، مبينا أن بعض المباريات كان الفريق يستحق الخروج منها بنقاط الفوز لولا بعض الهفوات الدفاعية، في حين أن العمل الهجومي للفريق يعتبر مرضيا ولا يدعو للقلق.



وتابع: «التضامن لديه حاليا مباريات حاسمة مع 3 منافسين مباشرين في الجولات القادمة وهم: الفحيحيل والنصر والشباب، وهو ما يعني أن بقاء الفريق بيده إذا ما حقق الانتصار في تلك المواجهات». وبين دابس أن «العنيد» سيفتقد اليوم جهود المدافع عامر المعتوق لمعاناته من تمزق، حيث انه بحاجة الى أسبوعين قبل أن يعود من جديد للفريق.