أمير زكي



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بصدد استدعاء ما لا يقل عن 40 وافدا لوجود هويات مزورة تخصهم داخل الوكر المطبعة والذي تمت مداهمته عصر يوم الاثنين الماضي، فيما رجح المصدر ان يتم إبعاد المتعاملين مع الوافد أو وضع بلوك على تجديد اقامتهم «منع تجديد اقامتهم» وجرى ضبط وافد آسيوي والذي بدوره أرشد عن آسيويين يقومون بجلب الزبائن له، هذا وجرى التحفظ على عدد من الهويات التي انجزها الوافد وكان بصدد تسليمها الى اصحابها والذين من المؤكد أنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول على تلك الهويات.



وذكر المصدر ان جميع انواع الهويات والشهادات الطبية وجدت داخل الوكر من بينها رخص سوق وبطاقات مدنية وشهادات طبية وأقر المتهم الرئيسي بأن نشاطه ممتد منذ فترة طويلة.



ولكن كيف تم الايقاع بالمزور وما الذي كشفه؟ يقول مصدر امني ان وافدا وخلال دخوله إلى المنشآت النفطية اشتبه به حرس المنشأة وتبين لهم أن الهوية التي كان بصدد الدخول بها مزورة وعليه جرى اقتياده الى مقر المباحث وبالتحقيق معه اعترف بأنه استخرج الهوية عن طريق وافد زود رجال المباحث عن مقهى دائما ما يتواجد به المزور ليلا.



وأضاف المصدر: صدرت التعليمات بضبط المتهم متلبسا وعليه جرى إرسال مصدر سري الى الوافد والطلب منه استصدار هوية تخص إحدى الوزارات وتمكنه تلك الهوية من الدخول في اي وقت لإنجاز معاملاته دون الحاجة إلى الوقوف مع المراجعين حيث ابدى المزور الموافقة وطلب منه تزويده بصورة شخصية وبطاقته المدنية الأصلية ومبلغ 100 دينار وقت التسليم.



واردف المصدر بالقول: تلقى مصدر «الجنائية» اتصالا من الوافد أبلغه بأن الهوية جاهزة وعليه ان يحضر ويحضر معه المبلغ المتفق عليه ليتم توثيق واقعة التسليم والتسلم صوتا وصورة ومن ثم ضبطه وبالدخول إلى الغرفة التي يقطن بها الوافد تبين لرجال المباحث انه حولها الى مطبعة وانه يلتقي بعملائه، مؤكدا على أنه يتربح مبالغ كبيرة من هذا العمل غير المشروع ومتفرغ له وجرت مصادرة انواع متعددة من الهويات واختام ومبالغ مالية حصيلة التزوير.