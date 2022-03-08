أشادت عضوة مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان المستشارة هدى الشايجي بالدور الفاعل للمرأة الكويتية ومساهمتها في صنع القرار تقديرا للمكاسب والمكانة المستحقة لها.

وقالت الشايجي في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام إن الاحتفاء بالمرأة يأتي تعزيزا لدورها وإنجازاتها في شتى جوانب الحياة ومشاركتها الفاعلة على المستوى المحلي.



وأضافت ان اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة لاستذكار واقع المرأة الكويتية والعمل على تطبيق القوانين التي تحفظ حقوقها وتضمن لها الحياة الكريمة وتسهم في إشراكها بشكل فعال في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

وذكرت الشايجي أن شراكة المرأة تعكس رقي المجتمع الكويتي ونبل رسالته وأصالة قيمه، مبينة ان الديوان يتطلع الى إزالة المعوقات التي تواجه المرأة والمطالبة بالالتزام بما نصت عليه التشريعات الدولية الخاصة بحمايتها والارتقاء بجودة حياتها وتفعيل التشريعات الصادرة بهذا الخصوص.