بارك عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت د.سلمان نشمي العنزي لأبنائه الطلبة عودة الدراسة، متمنيا لهم فصلا دراسيا عامرا بالمثابرة والاجتهاد.



وضمن تفعيل بروتوكول التعاون مع المبرة التطوعية البيئية، أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة عن انطلاق أولى فعاليات حملة حماية البيئة البحرية تحت شعار (بحار نظيفة) وهو شعار تتبناه الأمم المتحدة حاليا في الفترة من 18 مارس إلى 26 مارس 2022.



وأكد د.العنزي أن الحملة تمتد على أربعة شواطئ ساحلية وهي ساحل الصليبخات الشرقي والغربي وساحل المستشفيات وساحل منطقة عشيرج وساحل السلام، وستتم مخاطبة عمادات الكليات لتسهيل تسجيل الطلبة المتطوعين الراغبين في المساهمة، وذلك من خلال مكاتب المشرفين الاجتماعيين في الكليات، حيث يوجد نموذج تسجيل وبرنامج للحملة، فضلا عن فترة إعداد وتأهيل تسبق فعاليات الحملة بالتعاون بين المبرة وعمادة شؤون الطلبة، وسوف يشارك فريق إنجاز للعمل التطوعي التابع للعمادة في مساعدة المتطوعين من أبنائنا الطلبة والطالبات.



كما تدعو عمادة شؤون الطلبة إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، لأنها هي مصدر الحياة التي أنعم الله تعالى بها على البشرية.