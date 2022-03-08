موظفات وزارة النفط والقطاع النفطي يقدمن جهداً ومثابرة في أداء عملهن وتحملهن للمسؤولية بتفان وإخلاص



أشادت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالدور المحوري والمهم للمرأة الكويتية في مختلف المجالات، وخصوصاً موظفات وزارة النفط والقطاع النفطي لما يقدمن من جهد ومثابرة في أداء عملهن وتحملهن للمسؤولية بتفان واخلاص.

حديث الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح جاء في كلمة وجهتها إلى موظفات وزارة النفط بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 مارس من كل عام.

وتقدمت الشيخة تماضر بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للمرأة الكويتية، وتوفير كافة السبل التي تمكنها من ممارسة دورها في كافة ميادين العمل الوطني، وتقلد المناصب العليا، في مسيرة شهدت إنجازات عظيمة وبصمات واضحة ومؤثرة في نهضة الدولة، كانت فيها المرأة شريكة في التقدم وصناعة النهضة التي يفخر بها أبناء الكويت.