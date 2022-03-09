عاطف رمضان



قام مفتشون ومفتشات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية في أسواق اللحوم بمنطقة المباركية، وذلك ضمن خطة الوزارة التي وضعتها لرصد ومتابعة أسعار المواد الغذائية الأساسية استعدادا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.



وقال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» ان فريقا من المفتشين والمفتشات لدى الوزارة قام برصد الأسعار في أسواق اللحوم ومحلات الجزارة في منطقة المباركية وعمل تعهدات لأصحاب محلات الجزارة وبيع اللحوم للالتزام بالأسعار قبل وبعد شهر رمضان المبارك.



وأضاف الأنصاري انه في حال وجود مخالفات من قبل هذه المحلات لهذه التعهدات سيتم إعداد محاضر ضبط تجاه المخالفين وتحويلهم إلى النيابة التجارية.



وشدد الأنصاري على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين، وانه وفقا للقانون تصل العقوبة إلى إغلاق المحلات.



ولفت إلى انه تم التنسيق بين الوزارة وشركة تجارة ونقل المواشي وأن الكميات من اللحوم متوافرة وتلبي احتياجات الأسواق، مشيرا إلى ان أصحاب محلات الجزارة يسمح لهم بالحصول على الأعداد التي يحتاجونها من الماشية من الشركة.



من جانبه، قال رئيس فريق طوارئ العاصمة بالوزارة حامد الظفيري ان الوزارة تهتم بالدرجة الأولى بتوفير السلع الغذائية خاصة الأساسية للمستهلكين، وذلك الى جانب قيامها بمراقبة الأسعار.



وأضاف الظفيري ان أسعار السلع الغذائية في الكويت متقاربة جدا مع أسعارها في دول الخليج، موضحا ان الكويت دولة تستورد هذه المنتجات.



ولفت إلى ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين للقانون وضعاف النفوس الذين يستغلون المستهلكين ويقومون برفع الأسعار بطرق مصطنعة من خلال الاحتكار للسلع وبث أخبار غير صحيحة بهدف الربح غير المشروع.



وبين ان الوزارة تتابع السلع الغذائية وتوافرها للمستهلكين، مؤكدا ان المخزون الاستراتيجي للسلع متوافر بكميات مطمئنة.



وذكر ان فرق الطوارئ بالوزارة تعمل خلال العطلات لتسلم الشكاوى من قبل المستهلكين ومتابعة الأسواق.