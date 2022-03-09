كشف نائب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة م.عبدالأمير الجزاف عن أن «البرنامج التدريبي البيئي العربي الثاني» أطلق فعاليات دورته الثانية «إدارة المناطق المحمية» التي ينظمها لمدة 3 أيام بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية والمجاميع التطوعية من نحو 20 دولة عربية، موضحا أن البرنامج ينظمه مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية خلال الفترة من 14 فبراير الماضي حتى 14 مارس الجاري بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمناسبة الأعياد الوطنية.



‎وأوضح م.الجزاف أن الدورة الثانية بعنوان «إدارة المناطق المحمية» التي قدمها د.ناصر الدين أسد، العضو في مجموعة نيست للأبحاث العلمية، لفت خلالها إلى أن تزايد الضغوط على البيئة تلي التزايد في تعداد السكان 7.7 مليارات نسمة حاليا و9.7 مليارات نسمة عند عام 2030، مشيرا إلى أن الدورة استعرضت دور المحميات الطبيعية في التنمية المستدامة، والمحافظة على استقرار البيئة التي تمثلها هذه المناطق وتقلل تبعا لذلك من الفيضانات أو الجفاف وتحمي التربة من الانجراف.



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