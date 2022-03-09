القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة هند صبري عن رأيها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، وقالت عن الجدل المثار حوله: «منى زكي ممثلة عظيمة وآراء الناس والشارع تختلف عن السوشيال ميديا، مش ده نبض الشارع الحقيقي».



وعن رأيها في «السوشيال ميديا» ردت هند في تصريحات لبرنامج «B my guest» على «يوتيوب»: «السوشيال ميديا عملت نوعا من أنواع الوهم الكبير، وهي بتغش في الرأي العام، في أعمال في رمضان كانت واخدة تريند على تويتر وغوغل، لكن لو نزلت الشارع مش هتلاقي حد بيتفرج عليها، وفي أعمال مكنتش تريند على السوشيال ميديا لكن الشارع بيتفرج عليها».