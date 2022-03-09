طارق عرابي



أكد رئيس مجلس إدارة شركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع أن «المباني» شهدت عاما من الأداء القوي والإنجازات التشغيلية التي عززت من مكانتها المالية مع نهاية العام المالي 2021 رغم التحديات الهائلة التي شهدتها لمدة عامين بسبب الوباء.



وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 76.6%، أن المباني حققت أرباحا صافية بلغت 55.4 مليون دينار للسنة المالية 2021، حيث شهد العام الماضي تحقيق أداء متميز على صعيد مشاريع الشركة في الكويت والمنطقة، الأمر الذي انعكس على استمرار نمو المعدلات الربحية وتسجيل نتائج مالية قوية، وهو ما يؤكد أن المباني على المسار الصحيح لترسيخ ريادتها محليا وانتشارها إقليميا، وذلك بفضل استراتيجيات التطوير والتوسع التي تتبعها الشركة لتحقيق النمو المستقبلي لها.



واستعرض الشايع البيانات المالية لشركة المباني عن السنة المالية لعام 2021، مؤكدا تحقيق أرباح صافية بواقع 55.4 مليون دينار بربحية للسهم الواحد قدرها 47.3 فلسا، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 529 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت قيمة إجمالي الموجودات أكثر من مليار دينار.



وحول استراتيجية الشركة للتوسع، أفاد الشايع بأن المباني تمتلك القدرة على أن تحوز الثقة كونها الرائدة في القطاع العقاري والتحالفات الاستراتيجية والشراكات العالمية التي انبثق عنها العديد من الشركات العاملة بمختلف المجالات، وأسهمت في النجاح الذي تحقق في القطاعات الاستثمارية والتجارية والضيافة على مستوى الشرق الأوسط.



وأضاف: «تسير المباني في استراتيجيتها الأساسية التي تبناها مجلس الإدارة منذ بداية انطلاقها للتوسع والتنوع في الأنشطة والاستثمارات من خلال البحث الدقيق عن أفضل الفرص الاستثمارية والتحالف مع الشركات الأخرى، لتطوير المشاريع السباقة لكل من الأسواق المحلية التي تعمل بها واقتناص الفرص الاستثمارية ضمن نشاط الشركة الأكثر عائدا ومردودا ماليا، والحفاظ على الالتزام تجاه كل المساهمين وأصحاب المصالح».



مشاريع قيد الإنشاء والتطوير



يعد فندق والدورف أستوريا- الكويت، ذو الخمس نجوم والمتصل بمنطقة برستيج في الأفنيوز- الكويت، من أرقى الفنادق ويتضمن 200 غرفة، علما أن الفندق في مراحله النهائية من البناء بمعدل 95%، حيث يتوقع أن يكون الافتتاح خلال الربع الثاني من 2022.



تعد مدينة جابر الأحمد إحدى مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن المقرر أن تستوعب نحو 65 ألف شخص، بما في ذلك 6700 أسرة كويتية، ويتضمن المشروع فرصا استثمارية يتولى القطاع الخاص تطويرها بالتعاون مع المؤسسة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وقد وقع الاختيار على تحالف يضم شركة المباني (المطور الرئيسي) ومجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة باعتباره «المستثمر المفضل» لتطوير إحدى المناطق المخصصة للاستثمار والتي يطلق عليها اسم (J3).



ويشمل مشروع أفنتورا، والذي يعد في مرحلة التطوير حاليا، مركزا تجاريا بمساحة تأجيرية تمتد على نحو 108.233 أمتار مربعة ومرافق سكنية تضم 276 وحدة، تتألف من 204 شقق و72 تاون هاوس.



وأكدت المباني أنه خلال 2021 تم تنفيذ جميع اتفاقيات المشروع الرئيسية مع مقاول المشروع، ويعد في مراحل التطوير حاليا.



تشكل المرحلة الثانية من الأفنيوز- البحرين امتدادا للجزء الغربي من الأفنيوز- البحرين على مساحة 125 ألف متر مربع ما سيؤدي إلى زيادة المساحة التأجيرية إلى نحو 76 ألف متر مربع من المساحة التأجيرية، حيث يركز مزيج التأجير بشكل أساسي على البيع بالتجزئة وكذلك أنشطة المطاعم والترفيه.



وقد أوضحت المباني أن هذه التوسعة ستعزز من الأفنيوز - البحرين كواحد من أفضل مراكز التسوق من حيث المساحة التأجيرية الإجمالية في البحرين، كما ستقدم عرضا جديدا ومتنوعا لإثراء تجربة العملاء في الأفنيوز- البحرين، ومن المتوقع بدء الأعمال الإنشائية الرئيسية خلال الربع الثاني من هذا العام.



تؤمن شركة المباني إيمانا راسخا بأهميته السوق السعودي وفي أبريل الماضي أعلنت عن استئناف عمليات مشروع الأفنيوز- الرياض، والذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي وسيصبح أحد أكبر وأبرز العلامات التجارية والسياحية والترفيهية في العالم.



يتمتع المشروع بموقع استراتيجي يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وجسر الملك فهد، ويمتد على مساحة 390 ألف متر مربع بمساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1.800.000 متر مربع.



وفي عام 2021، شهدت المباني عودة المشروع لمساره بعد توقفه بسبب ظروف الجائحة، وتم التوقيع مع المقاول الرئيسي في أكتوبر 2021، والبدء بأعمال البناء الرئيسية في منتصف يناير 2022، حيث تم وضع حجر الأساس تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.



أما عن مشروع الأفنيوز- الخبر، الذي يعد أحد المشاريع الواعدة لشركة المباني، بمساحة تأجيرية تبلغ 175 ألف متر مربع، فيشمل المشروع مناطق تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى أبراج ستتضمن مكاتب وعيادات وفندق فورسيزونز بالإضافة الى شقق سكنية. ووافقت عمومية «المباني» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 14% من إجمالي رأسمال الشركة بواقع 14 فلسا للسهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، كما أوصت بتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 6% من رأس المال المصدر والمدفوع، كما وافقت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.