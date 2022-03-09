أكد الرئيس التنفيذي في شركة المباني وليد الشريعان أن نسبة الإشغال الحالية في مجمع الأفنيوز ارتفعت من 94% قبل جائحة فيروس كورونا إلى 95% حاليا، علما أن نسبة الإشغال كانت قد انخفضت خلال الجائحة لتصل إلى 88%، متوقعا أن تصل نسبة الإشغال إلى 97% مع نهاية العام الحالي.



وأشار الشريعان في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية أن لدى مجمع الأفنيوز نحو 1100 محل تجاري، حيث جرت العادة على أن يكون معدل الاستبدال في المحلات بين 3 و4%، الأمر الذي يترتب عليه دخول وخروج بعض الأسماء والماركات التجارية.



وقال إن جائحة كورونا كشفت عن الشركات الضعيفة التي خرجت من السوق في ظل الظروف الصعبة، في حين أن الشركات القوية وذات السمعة الطيبة هي التي صمدت، بدليل أن الشركات الجيدة التي خسرت أثناء الجائحة نجحت في تحقيق إيرادات وأرباح أفضل بعد الجائحة.