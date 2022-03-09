انطلاقا من التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات العلاقة، تناولت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) مجموعة من المحاور الصناعية والصحية والاقتصادية مع اتحاد الصناعات الكويتية.



وضم اللقاء رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، والرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب، إضافة إلى مدير عام الاتحاد هدى البقشي، ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الشركة علي الحمد. وتناول اللقاء توضيح دور شركة ضمان في توفير الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين من العاملين في الشركات الصناعية الكويتية، حال انتقال المستفيدين من هذا الضمان إلى الشركة من وزارة الصحة، وكذلك الدور الفاعل للاتحاد في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية بما يساهم في تحقيق خطة التنمية الوطنية بناء على رؤية كويت جديدة 2035. وخلال اللقاء، قال الخرافي إن القطاع الصناعي مساهم رئيسي في الاقتصاد الكويتي والعديد من القطاعات الاقتصادية التنموية، حيث إن القطاع الصناعي يشمل العديد من المجالات مثل الصناعات التحويلية والإنشاءات والنفط والبتروكيماويات والأدوية.



وأضاف: «كجزء من التكامل العملي المهني، فإن الرعاية الصحية تعتبر عنصرا أساسيا في استخدام والاستفادة من القطاع الصناعي للأدوات والمواد الاستهلاكية والمعدات، خصوصا ان القطاع الصناعي المحلي لديه الكثير من القدرات التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق مختلف أهداف شركة ضمان التي تمثل أحد أهم مشاريع ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة ضمن رؤية كويت جديدة 2035، وذلك مع كون الاتحاد يضم تحت مظلته أكثر 250 شركة كأعضاء يساهمون في العديد من المجالات الصناعية بالكويت».



من جانبه، قال ثامر عرب ان «ضمان» حققت العديد من الإنجازات بسياق بناء منظومتها للرعاية الصحية المتكاملة من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، حيث لدى الشركة حاليا بنطاق الخدمة 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى مركزين للرعاية الصحية الأولية في الجهراء والفحيحيل وكذلك مستشفيان في الأحمدي والجهراء سيتم تشغيلهما خلال العام الحالي. وأضاف ان تعاون الشركة مع القطاعات الصناعية خصوصا اتحاد الصناعات الكويتية الذي يضم كبرى الشركات الوطنية جزء مهم من الشراكة المتكاملة في سبيل تحقيق مختلف الأهداف والرؤى، حيث تسعى شركة ضمان إلى تحقيق المزيد من القيمة المضافة بالتعاون مع القطاع الصناعي.