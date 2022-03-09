أعلن مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية فوز كل من د.جون نكنغاسونغ والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية مناصفة بجائزة السميط للتنمية الأفريقية لعام 2021 في مجال الصحة تقديرا لتفانيهما ولإنجازاتهما المتميزة في مجال الصحة في أفريقيا.

وقال المجلس إن قرار منح الجائزة البالغة قيمتها مليون دولار مناصفة إلى د.جون نكنغاسونغ، مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جاء تقديرا لدوره الأساسي في تطوير استجابة أفريقيا لتفشي الأمراض، ولكونه كبير العلماء الموجهين للاستجابة الأفريقية لجائحة كوفيد-19، ودوره في تقديم الدعم التقني لتعزيز مؤسسات الصحة العامة ومكافحة الأمراض في الاتحاد الأفريقي، ورسم خطة مكافحة القارة الأفريقية لجائحة كوفيد-19، وإطلاق برامج رئيسية أثرت في استجابة أفريقيا للجائحة.

وبهذه المناسبة تبارك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) للفائزين اللذين أظهرا نتائج ذات تأثير إيجابي بعيد المدى وقدما برامج مبتكرة في العديد من البلدان الأفريقية، واستجابا بشكل خلاق للقضايا والتحديات الصحية.