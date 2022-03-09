شاركت مجموعة من المصورين الاحترافيين العالميين، بينهم المصوران الكويتيان عبدالله الشايجي وعبدالعزيز السريع في التقاط صور متنوعة لمتجر «Apple» الجديد قبيل افتتاحه، والواقع في جزيرة «المارية»، والذي يعتبر الثاني لها في مدينة أبوظبي، والرابع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورصدت عدستا الشايجي والسريع روعة وجمال وسحر هذا المتجر العصري، الذي يعد الأجمل لها في الشرق الأوسط، وتتسم المتاجر المنتشرة في شتى دول العالم، كتحف فنية ذات إطلالات ساحرة وروح عصرية خلابة، يتم اختيارها في أجمل المدن.

المتجر الجديد يقع في موقع عصري متميز، وسط قبة من الزوايا الزجاجية والسقف المذهّب من ألياف الكربون المصنوع محليا، ومحاط في مجموعة من المسطحات المائية، يتم الدخول إليه عبر جسر وشلالات من المياه المتدفقة بكافة الجوانب المحيطة.



كذلك ذو إطلالات بانورامية رائعة، والمستمدة من روح البيئة المحيطة، ففي المدخل تسحر الناظرين الإضاءة الطبيعية والانعكاسات الجميلة على مدار النهار، حيث تتدفق المياه أسفل مدرجات الهرم، والذي يمثل وجهة جديدة للبيع بالتجزئة، وسيكون قبلة للزوار وأصحاب الذوق الرفيع.