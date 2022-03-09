بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، قرر رجل ينحدر من مدينة «دا نانج» الساحلية الواقعة في وسط فيتنام، أن يهادي امرأة من أقاربه بهدية مميزة عبارة عن «باقة» من الورد وقطع الذهب، تزيد قيمتها على 7 مليارات دونج فيتنامي (307 آلاف دولار).



وأفادت صحيفة «في إن إكسبريس» الفيتنامية، بأن الرجل أحضر 100 قطعة من الذهب وتوجه بها إلى أحد متاجر بيع الزهور، وطلب من صاحبة المتجر تجهيز الباقة الفريدة.



يشار إلى أن قطعة الذهب الواحدة من القطع ذات الشكل المستطيل التي أحضرها الرجل كانت تزن 37.5 غراما (1.2 أوقية).

وقالت صاحبة المتجر، وتدعى لونج تي جياو، إن الرجل دفع لها 20 مليون دونج فيتنامي من أجل تحضير الباقة، موضحة أنه أخبرها بأن الباقة كانت هدية لامرأة في مدينة «كان تو» بجنوب البلاد، بمناسبة «يوم المرأة العالمي».