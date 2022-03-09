دشنت جمعية المحامين رؤية «المحامي 2023» التي شملت 4 محاور رئيسية و80 ركيزة أساسية.



وقال أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان ان الرؤية تقوم على أسس تعتمد على دراسة الواقع، ورصد معوقات العمل المهني، ولعب دور أساسي ومحوري مع القضايا المجتمعية الملحة، وصولا لأداء دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف أن رؤية «المحامي 2023» تسعى وبوضوح إلى توطين هيبة المهنة، وعدم المساس بمكانة منتسبيها، وتحقيق الحصانة الجزئية لهم، بحيث يتمكنون من أداء رسالتهم في الدفاع عن الحق والعدل والقانون دون تضييق عليهم أو ملاحقة لهم، وبما يتفق والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بعمل المحامي، وذلك تحت مظلة معايير عمل مهني معتبر تقوم على التمسك الحر برسالة مهنة المحاماة في تحقيق العدالة، والبعد عن كل ما يسيء إلى ما غرسه الرعيل الأول من المحامين الأوائل.



وأكد السويفان ان رؤية «المحامي 2023» تأتي استكمالا لرؤية جمعية المحامين 2021 التي تم انجاز اكثر من 85‎‎% من بنودها على الرغم من التحديات التي اجتاحت العالم خلال جائحة كورونا، وأضاف ان رؤية «المحامي 2023» تنقسم الى أربع محاور رئيسية وهي محور تشريعي يشمل اكثر من 20 تصورا ومقترحا تشريعيا تم اعداده من قبل مجموعة من المحامين وعلى رأسها قانون تنظيم مهنة المحاماة، وسيتم تقديمها لمجلس الامة، وكذلك محور تدشين وتطوير مرافق الجمعية ومحور التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة، واخيرا محور تطوير منظومة العمل الاداري والقضائي ودعم الكفاءات الوطنية، وشملت الرؤية اكثر من 75 ركيزة.