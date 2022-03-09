أسامة أبو السعود



يصل الى البلاد غدا الخميس رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي على رأس وفد برلماني رفيع بهدف دعم وتعزيز الديبلوماسية الشعبية بين البلدين الشقيقين.



وكشفت مصادر خاصة لـ«الأنباء»، عن ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم سيتقدم مستقبلي رئيس البرلمان المصري والوفد المرافق له، حيث تشمل الزيارة عددا من اللقاءات المهمة على رأسها لقاء القيادة السياسية.

ويضم الوفد المرافق لرئيس البرلمان المصري الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد عزت مناع والنواب سليمان وهدان وأحمد بهاء الدين وعاطف المغاوري وحمدي سليمان وياسمين ابو طالب وسامي عبدالعزيز ومحمد اسماعيل ود. ولاء نعمة الله، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب المصري.

وسيطلع الوفد على التجربة البرلمانية الكويتية خلال زيارته لمجلس الأمة، كما تتضمن الزيارة لقاءات مع نواب مجلس الأمة للاستفادة من الخبرة البرلمانية لدى البلدين الشقيقين.‫