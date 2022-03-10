عبدالكريم أحمد



نظمت جمعية المحامين الكويتية أمس مؤتمر «المرأة الكويتية.. إنجازات وتحديات»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتم عقده على 3 جلسات الأولى بعنوان «إنجازات وتحديات» وتحدث فيها رئيس منظمة مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة د.فتوح الرقم ولاعبة المبارزة بلسم الأيوب ولاعبة المنتخب الوطني ونادي العربي لكرة الطاولة منوة الشمري.



وكانت الجلسة الثانية من المؤتمر بعنوان «تمكين المرأة الكويتية بين الواقع والطموح» وتحدث فيها أستاذ الإعلام في جامعة الكويت د.فاطمة السالم ورئيس شبكة سيدات الأعمال والمهنيات بدور السميط ورئيس جمعية المخترعين الكويتية د.فاطمة الثلاب.



أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان «التحديات التي تواجه المرأة الكويتية.. تشريعيا واجتماعيا وسياسيا»، وتحدثت فيها وزيرة الشؤون السابقة وأستاذ القانون والسياسة الاجتماعية د.غدير أسيري ورئيس الجمعية الكويتية للإخاء الوطني وباحثة الدكتوراة في سياسات التنمية د.بيبي عاشور وأمين سر جمعية الشفافية الكويتية أسرار جوهر حيات.

وأكدت المتحدثات على الدور الكبير للمرأة في العالم بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص، وأشرن إلى إسهامات قامت بها المرأة الكويتية محليا ودوليا، داعيات إلى تمكينها والتغلب على التحديات التي تواجهها.