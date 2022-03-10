محمد راتب



طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتفهم مطلب الاتحاد بخصوص عناوين سكن الصيادين، مؤكدا أن هناك اتفاقا سابقا مع مسؤولي الهيئة على أن تكون عناوين جميع الصيادين بمقر الاتحاد سواء بشرق أو الفحيحيل، خاصة أن الصيادين الذي يعملون على اللنجات لا يوجد لديهم سكن، ويمارسون عملية الصيد وفق المواسم المحددة، وبعدها يغادرون البلاد بعد انتهاء الموسم.

وأوضح الصويان أن سيستم «المعلومات المدنية» استقبل عددا محدودا من معاملات الصيادين على عنوان الاتحاد بمقريه الفحيحيل وشرق، وبعد استيعاب هذا العدد توقف النظام وأصبح لا يستقبل معاملات الصيادين في الوقت الحالي، وكثير منهم دخلوا في الغرامات المالية، وليس لهم ذنب فيها بعد عمل الإقامة السنوية ومازال النظام يرفض جميع معاملاتهم.

ودعا مسؤولي البطاقة المدنية إلى حل هذه المشكلة بالسرعة اللازمة حيث إن البعض منهم يريد مغادرة البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بإرسال كتاب إلى مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 17 فبراير الماضي لكن حتى الآن مازالت المشكلة بلا حل.