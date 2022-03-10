تتوالى الاستعدادات لانطلاق المعرض السنوي «الغذاء والأواني الرمضانية» تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك والذي سيقام خلال الفترة من 20 الجاري حتى الثاني من شهر أبريل على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف بمشاركة أكثر من 100 شركة ووكالة عالمية وعلامة تجارية مختصة في مجال الأغذية.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم إن المعرض يشهد تسابقا من قبل الدول المشاركة وقطاع الشركات الغذائية والزراعية لتقديم أفضل العروض والخصومات التي تلبي احتياجات العملاء وسد احتياجاتهم من المواد الغذائية خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل.



وأضافت الدهيم ان الشركات القائمة ستعمل على تقديم أفضل المنتجات الغذائية وتشكيلة واسعة أيضا من المواد الاستهلاكية المختصة في المجال ذاته فضلا عن طرحها العروض والخصومات المميزة، مبينة أن الشركات الوطنية والمحلية المشاركة هي المطاحن الكويتية والمواشي وأسماك الدانة والمتحدة للدواجن والماسة الفريدة والكويتية للصناعات الغذائية.

وذكرت أن معروضات المعرض ستشمل المنتجات الغذائية المصنعة محليا والمواد الغذائية المستوردة بكل أنواعها ومكائن التغليف ولوازمها ومعدات تجهيز وتصنيع المواد وصناعة الألبان واللحوم والدواجن ومشتقاتها، بالإضافة إلى استعراض آخر تطورات الأجهزة المعنية في صناعة وتجهيز المطابخ.

وأشارت إلى أن المعرض سيقام في قاعات خارجية مؤقتة بإجمالي مساحة 12000 متر مربع ذات تجهيزات عالية المستوى وسيضم قطاعي الأغذية والأواني معا، معتبرة ان الفعالية تعد أهم المعارض المتخصصة في مجال الأغذية والمستلزمات الأساسية لشهر رمضان المبارك والذي يقام على أرض البلاد كل عام.