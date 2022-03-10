تفتخر «طلبات»، منصة توصيل الطعام والبقالة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإعلان عن كريستيانو رونالدو سفيرا رسميا لعلامتها التجارية، خلال أقوى سنة لكرة القدم في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رونالدو، الهداف الأفضل تاريخيا في كرة القدم الدولية للرجال، والحائز جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، بالإضافة إلى فوزه بـ 32 لقبا على مدار مسيرته الكروية، ويعرف عالميا كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، وأحد أكثر الرموز الرياضية شهرة على على هذا الكوكب.

ومن خلال هذا التعاون، ستتضمن «طلبات» كريستيانو رونالدو في عدد من الحملات والأنشطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستكون بداية حملتها حول «طلبات مارت»، متجر التجارة السريعة الذي توفره الشركة لعملائها، وانطلاقا بفيديو الإعلان الرسمي هنا.

ومن خلال هذه الشراكة، تقدم «طلبات» إلى المنطقة الأسطورة البرتغالية الأقوى، سواء على أرض الملعب أو عند توصيل الطلبات للعملاء.



وتعليقا على هذا الإعلان، قال توماسو ردريجز، المدير التنفيذي لشركة «طلبات»: «نحن في غاية السعادة لتعاوننا مع كريستيانو رونالدو خلال ما سيكون أحد أقوى السنوات في التاريخ لمشجعي كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونحن في «طلبات»، نتشارك في الكثير من صفاته، مثل الخبرة والموثوقية وطريقة عملنا، ونتطلع للاستمرار خلال هذه الرحلة بالتواصل مع كل شخص يستخدم منصة «طلبات»».



هذا، وأعرب كريستيانو رونالدو عن سعادته بهذا الإعلان. وقال: «بالنسبة لي، أنا و«طلبات» نتشارك العديد من الصفات - فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على أفضل هيئة والعمل بشكل أكثر ذكاء داخل وخارج الملعب، والتأكد من أنني في المكان والوقت الصحيح لإحداث أقوى تأثير».