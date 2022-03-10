نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) ورشة عمل لمجموعة من مسؤولي وموظفي شركة ريم العقارية للتدريب على نظام إلكتروني خاص بالشركة وعملائها بحضور فريق متخصص من «بيتك تكافل» حيث تم تقديم عروض خاصة الى مستأجري عقارات شركة ريم العقارية في مبادرة لتعزيز العلاقات مع العملاء من الشركات والأفراد وتعزيز الحصة السوقية ونشر الثقافة التأمينية على مستوى السوق.



وشهدت ورشة العمل وما تلاها من لقاءات مناقشة شروط ومزايا وثائق التأمين وآلية طلب التعويضات والمتطلبات الفنية والقانونية والإدارية التي تنص عليها الوثائق، وجوانب التميز في الخدمات التأمينية التي تقدمها «بيتك تكافل» للمستأجرين في العقارات الاستثمارية والتجارية المختلفة التي تديرها شركة ريم العقارية لمصلحة عدد من العملاء.



وتقدم «بيتك تكافل» بهذه المبادرة باقة من العروض التأمينية المناسبة للمستأجرين وعملاء شركة ريم، حيث توفر عليهم وقت البحث والمقارنة مع العروض الأخرى، وتمكنهم من الاطلاع والتوقيع على الوثيقة عند رغبتهم في شأنها، مع بيان مزاياها حيث تشمل تغطية متنوعة لموجودات المسكن ضد المخاطر المتنوعة، والتي تقدم تعويضات تصل إلى 10 آلاف دينار.



وتضمن اتفاقيات التأمين توفير حماية لمحتويات المسكن ضد أي حوادث تؤدي إلى تلف أو ضرر، طبقا للتغطيات التأمينية الممنوحة وحسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين، والتي تشمل الجوانب التالية مثل الحريق والصواعق، انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأجهزة أو المواسير وغيرها.



كذلك تضمنت وثيقة التأمين الجديدة تغطيات تأمينية أخرى شملت السرقة، المسؤولية تجاه الغير، المسؤولية تجاه خدم المنازل، محتويات الثلاجة (الديب فريزر)، الزجاج والأدوات الصحية، الإيجار والمصاريف الإضافية للسكن البديل.